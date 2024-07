Nichos deixam cozinhas mais práticas e estilosas

Raianna Bittencourt sugere colocar os nichos próximos às bancadas para maior praticidade no uso diário - Foto: Divulgação/Raianna Bittencourt

Os nichos na cozinha são uma solução inteligente para adicionar funcionalidade e estilo ao espaço. Esses compartimentos são ideais para armazenar utensílios e criar pontos decorativos, oferecendo uma alternativa inteligente para quem busca otimizar o ambiente sem perder o estilo. Com muitas opções de personalização, os nichos podem ser adaptados para reduzir a sensação de blocos sólidos, trazendo mais cor e textura ao ambiente.

Segundo Nath Veloso, arquiteta e designer de interiores, o uso de nichos traz um estilo diferenciado para a cozinha. "Eles nos ajudam a manter utensílios de uso frequente o nosso alcance, dando um toque de design diferenciado ao espaço", comenta a profissional. Além de proporcionar praticidade, os nichos oferecem maior versatilidade para criar um visual mais leve e contemporâneo.

Ambientes pequenos

Raiannna Bittencourt, designer de interiores, ressalta que os nichos vieram para somar em questão de praticidade, principalmente para as cozinhas pequenas, que estão sendo mais requisitadas. A designer de interiores fala que, por não precisarem de ferragens, são ideais para esses ambientes.

Para personalizar os nichos e fazê-los se destacarem, Raiannna sugere colocá-los próximos às bancadas para maior praticidade no uso diário. “Em relação a cor, é sempre bom casar com a marcenaria, se os móveis são discretos como branco ou um amadeirado mas claro, é ideal usar cores para trazer uma modernidade e alegria. Se o cliente for menos ousado, pode usar tudo da mesma cor e dar destaque em uma iluminação dentro do nicho. Eu particularmente acho prático usar nicho com pedras como os quartzo, além de elegante dá o destaque necessário”, acrescenta designer.

Nath Veloso propõe utilizar revestimentos que combinem com a marcenaria em cores, texturas e formatos. "Cores mais sóbrias como cinza e bege, materiais mais modernos como porcelanatos e pedras naturais, e texturas como tramas estão em alta", explica. Além disso, para dar um uso decorativo aos nichos, a arquiteta sugere quadros, esculturas e utensílios de cozinha com design diferenciado. "Podemos utilizar quadros, esculturas e até utensílios de cozinha com design diferente, como uma cuscuzeira de barro".

Otimização de espaços

Em cozinhas pequenas, Raiannna diz que os nichos podem ser uma excelente maneira de otimizar o espaço sem deixar o ambiente desorganizado ou visualmente confuso. Para a designer de interiores, os formatos e as posições escolhidas são essenciais no planejamento do ambiente.

“Podemos usar aquele cantinho que achamos que não cabem mais nada. Em cima da pia, usar um nicho retangular com pouca profundidade. Ao lado da geladeira, usar nicho para guardar garrafas decorativas ou mesmo para fazer uma divisória de ambientes, no meio do armário, deixando para peças como uma panela de barro, que usamos esporadicamente, e deixando a cozinha com personalidade”, destaca Raianna.

Além dos nichos, outros elementos funcionais podem ser usados para decorar a cozinha. A designer de interiores destaca que o mercado está oferecendo mais cores e texturas, como pedras naturais, que estão sendo usadas em bancadas e ilhas, trazendo mais cor e personalidade para o ambiente.

“Com o mercado permitindo que o cliente personalize cada vez mais o seu espaço, estamos saindo de casas sem personalidade para lares que contam história através das cores e texturas. Outro detalhe que tem que ressaltar são as tecnologias dentro da cozinha permitindo deixá-la mais funcionais, como as tomadas embutidas em marcenarias, torres de tomadas cada vez mais elegante e discreta”, fala Raianna.

Nath Veloso, por sua vez, sinaliza uma tendência recente para 2025. "Uma das maiores tendências é a cozinha mimetizada, com eletrodomésticos ocultos dentro da marcenaria, armários sem puxadores, tudo bem 'camuflado'. "Ambas concordam que essas mudanças estão tornando as cozinhas mais elegantes, funcionais e personalizadas.

Nath Veloso ressalta que uso de nichos imprime estilo: "Eles dão um toque de design diferenciado ao espaço" | Foto: Divulgação/Nath Veloso

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló