Piscina é a principal demanda dos inquilinos; saiba motivo

Sair à procura de um imóvel para alugar significa que o inquilino está em busca de um espaço que atenda às suas necessidades e prioridades específicas. Um levantamento do grupo imobiliário Lello revelou que quem procura imóvel quer itens como conforto, lazer e segurança. A pesquisa, que avaliou 170 mil buscas no site da imobiliária no primeiro semestre de 2024, identificou a piscina como a comodidade mais desejada na capital paulista. Logo após, aparece a academia, com 14,3%, a churrasqueira, com 12,1%, e a portaria com o percentual de 10,6%.

Kelsor Fernandes, presidente do Sindicato de Habitação (Secovi-BA), afirma que em Salvador essa procura na hora de alugar não é diferente, e essas comodidades são atrativos que os novos condomínios vêm disponibilizando para compradores e locatários. “Essa busca por mais lazer e conforto surge principalmente devido a pouca oferta de lazer das grandes cidades e o problema da violência que estamos vivenciando”, comenta o presidente.

Segundo Raphael Sylvester, diretor de estratégia da Lello Imóveis, piscinas e academias têm sido itens muito valorizados. Ele explica que esses itens refletem a valorização da procura por espaços que proporcionem conforto e bem-estar aos moradores, principalmente em regiões mais quentes, como ocorre no Nordeste.

Em prédios prontos

Breno Souza, gestor de condomínios e engenheiro civil, conta que a procura por condomínios com piscina tem sido alta, o que também está levando a construção de mais piscinas em áreas não utilizadas nos condomínios. “Aqui em Salvador, já fui responsável pelos procedimentos iniciais da construção de uma nova área de lazer para um condomínio na região da Pituba, onde está sendo construída uma piscina e quadra poliesportiva”, explica Breno.

Além disso, Breno destaca uma mudança no perfil dos inquilinos desde a pandemia de Covid-19, com muitas pessoas agora trabalhando de casa em profissões que permitem o trabalho remoto, como programadores, analistas de sistemas e gestores de tráfego. Essa nova modalidade faz com que os moradores frequentem mais o condomínio, aumentando a demanda por comodidades e espaços adequados às suas necessidades diárias.

“O cuidado e a preocupação com as áreas comuns têm se tornado mais marcantes e adaptados aos novos gostos e desejos. Em um condomínio recentemente lançado, o Harmony Residências, por exemplo, já possui um espaço de coworking, que também está presente no Modern & Living Garibaldi”, fala Breno.

Fernanda Souza, gerente do Hemisphere 360º Norte, comenta que também percebe uma procura de mercados autônomos, lavanderias, prestação de serviços como concierge (espécie de recepcionista). “Esses são alguns itens e/ou serviços que estão em crescente procura em condomínios. Os inquilinos prezam pela qualidade de vida influenciando nas escolhas por moradias que oferecem cada dia mais itens e serviços que tragam segurança, conforto e alegria”, relata.

O condomínio Mansão Perestroika é um dos que conseguem oferecer aos seus moradores uma área de lazer e comodidade. Para André Jurkstas, síndico do local e advogado imobiliário, o ambiente oferece desde uma boa segurança, até espaços de comodidade, como um minimercado, que facilita na hora das compras dos condôminos. O síndico ressalta a importância de criar um ambiente harmonioso e seguro, que proporcione bem-estar e praticidade aos moradores, destacando também a relevância de investir continuamente na manutenção e melhoria das áreas comuns para garantir a valorização do patrimônio de todos.

Imóveis mobiliados

O diretor de estratégias da Lello, Raphael Sylvester, também ressalta que imóveis já mobiliados são diferenciais para que proprietários consigam alugar mais rapidamente e com valor de aluguel superior a unidades sem mobília. Na hora da procura pelos itens em um apartamento, o ar-condicionado foi buscado por 14,3% dos interessados em alugar imóvel no primeiro semestre, seguido por armários de cozinha, com 12,9% das buscas, e pela churrasqueira, com 10,9%.

“Itens que proporcionam conforto, comodidade e praticidade estão em alta entre as pessoas que desejam alugar apartamentos. Chama atenção a preferência por ar-condicionado nas unidades, o que demonstra que muita gente se preocupa com as ondas de calor que a cidade tem enfrentado. Além disso, o ar-condicionado é uma vantagem para proprietários de imóveis que tenham esse item instalado pois, devido ao grande interesse dos inquilinos por esse conforto, ajuda na locação”, fala Raphael.

Kelsor Fernandes destaca que quem procura um imóvel mobiliado, normalmente, quer com todos os itens possíveis que possam lhe oferecer conforto e segurança. “Um imóvel bem conservado e principalmente com armários, são fatores que influenciam bastante na hora da decisão de locação do imóvel”.

Breno Souza acredita que a decisão de investir em novas comodidades é particular a cada condomínio, já que muitos moradores não estão dispostos a investir no patrimônio imobiliário, o que pode inviabilizar essas melhorias. Ele explica que todas as despesas são rateadas entre os moradores e destaca que unir todos em um propósito comum, com o financeiro como motivador, é essencial.

"Apartamentos em condomínios com piscina tendem a valer pelo menos 18% a mais do que os sem piscina, aumentando significativamente o valor do imóvel. Um condomínio que vale aproximadamente R$ 400 mil sem piscina poderia valer cerca de R$ 472 mil com a adição dessa comodidade, representando um aumento de aproximadamente 10 vezes o valor investido", exemplifica Breno.

