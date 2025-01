Varanda ganha destaque com a chegada do verão

Lucas fez questão de uma varanda gourmet: “É importante receber em um ambiente confortável e funcional” - Foto: Raphael Muller / Ag. A Tarde

Com a chegada do verão, a procura por um ambiente fresco e agradável só aumenta. Espaço de lazer e relaxamento, a varanda cumpre muito bem essa função, conquistando cada vez mais destaque nos apartamentos.

De acordo com a arquiteta responsável pela TS2 Construtora, Tanielle Melo, a importância da varanda como espaço de convivência está ligada à relação do ser humano com o lar, assim como o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. “No pós-pandemia ficou ainda mais evidente a busca por uma integração do interno com o externo, para a qualidade de vida dentro do apartamento”, explica..

Para o arquiteto Pedro Ramon, a varanda é o ponto de encontro do seu apartamento. “Mesmo que a casa esteja cheia, todo mundo vai para a varanda, tanto pela questão da ventilação e iluminação, quanto pela integração com os outros cômodos da casa”.

A engenheira civil responsável pela TS2 Construtora, Tayanne Ramos, explica a importância de uma boa ventilação. “Para aproveitar o espaço mesmo com o aumento da temperatura, é necessário ser um local fresco, com móveis funcionais. É o ponto da casa onde interagimos com amigos e familiares, então precisa estar o mais confortável possível”.

Entre os móveis da varanda de Pedro, ele destaca a mesa e as cadeiras. “Eu queria que a gente pudesse sentar à mesa sem estar desconfortável, por isso as cadeiras eram elementos importantes”. O projeto ainda conta com uma cozinha e um carrinho de bar, o que transforma o ambiente em um espaço gourmet.

“A varanda gourmet une o espaço de relaxamento à cozinha, símbolo muito forte de união das famílias. O ambiente coroa esse hábito de confraternizar em uma nova roupagem adaptada à evolução das formas de morar”, evidencia Tanielle Melo.

O médico Lucas Tuffi também fez questão de uma varanda gourmet em seu apartamento. “Para mim é importante receber meus amigos e familiares em um ambiente confortável e funcional. Colocar o papo em dia, relaxar e aproveitar com um bom drink e um churrasco é uma ótima pedida, principalmente no verão”.

Lucas aprecia um bom churrasco e considera indispensável a churrasqueira em sua varanda. Contudo, o arquiteto Vitor Martins avisa que a churrasqueira não é compatível com todas as residências. “Existem apartamentos que não foram criados para suportar a coifa para a churrasqueira. Quando acontece isso, sugiro colocar uma bancada com cervejeira e um espaço para airfryer, dispensando a churrasqueira”, relata.

A arquiteta Tanielle ainda aconselha atenção na hora de escolher móveis apropriados para a varanda, principalmente no verão. “As possibilidades na decoração são inúmeras, mas é preciso ter cuidado com esse mobiliário que vai estar exposto ao sol, à chuva e outras influências do lado externo da residência”.

Objetos de decoração

Tayanne Ramos complementa a sócia alertando para o excesso de objetos decorativos na varanda. “Decorativos que ocupem muito espaço, poeira e que precisem de uma grande manutenção no dia a dia são dispensáveis em um projeto de varanda para mim. A ideia é manter a varanda realmente prática e agradável”.

A engenheira destaca a necessidade da autorização do condomínio na hora de reformar a varanda. “Aqui em Salvador isso é de extrema importância porque muitos apartamentos já tem as varandas projetadas. É essencial manter a harmonia visual da fachada do prédio”, explica.

