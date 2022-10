Vidros e espelhos ganham destaque em mostra da CASACOR Bahia

A mostra "Infinito Particular" da CASACOR Bahia, que destaca a tendência dos vidros e espelhos na arquitetura e design ao redor do mundo, acontece em Salvador até o dia 4 de dezembro, em espaço no Horto Florestal, e na Saúde, onde funciona a Casa de Saúde Solange Fraga.

Os renomados arquitetos e designers baianos apostaram na elegância, sofisticação, modernidade, leveza e nos outros vários artifícios proporcionados pelo uso de vidros em seus ambientes. O resultado pode ser contemplado pelos entusiastas da arquitetura ao visitarem os espaços.

São 14 arquiteturas e designs de interiores assinados pelos arquitetos Frederico Jordan, Celeste Leão, Tatiana Melo, Aline Cangussu, Carol Barreto, Dinah Lins, Daniela Alencar, Mariana Castro, Caio Bandeira, Tiago Martins, Jéssica Araújo, Lorena Damásio, Stephanie Mattos, Beatriz Edington, Vinícius Rosanelli, Augusto Senna e arquitetos do escritório Primo Arquitetura.

Assinando as áreas lúdicas da Casa de Saúde Solange Fraga, Celeste Leão falou sobre o que a motivou a participar da mostra pela CASACOR Bahia.

"Optei por participar da CASACOR na versão beneficente, pois no momento não podemos nos negar empatia e solidariedade. O objetivo de todos os ambientes que assino é proporcionar alegria, conforto emocional e conforto psicológico às crianças com brincadeiras, jogos, interação, trabalho de corpo, parque infantil e tudo o que estimula o lado criança que está carregando um peso tão grande de um tratamento oncológico. Para a brinquedoteca, escolhi um painel confeccionado com vidro pintado VIVIX Decora Nude, onde as crianças podem usá-lo para transmitir suas emoções, desenhar, criar frases motivacionais, etc. (...) Todos os meus espaços estão integrados com produtos VIVIX, com painéis artísticos”, explica a arquiteta.