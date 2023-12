Confira a galeria de imagens da comemoração de Emerson Ferretti | A TARDE

O comentarista esportivo e ídolo do Esquadrão Emerson Ferretti, da chapa União Tricolor, foi eleito neste sábado, 2, presidente do Bahia para ao triênio 2024-2026. A votação ocorreu na Arena Fonte Nova mais de três mil sócios durante as sete horas do pleito. O Portal A Tarde preparou uma galeria especial de imagens que mostra a comemoração do presidente eleito.

Guilherme Bellintani parabeniza Emerson Ferretti pela eleição | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Emerson Ferretti já fala como novo presidente do Esporte Clube Bahia | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Emerson Ferretti exibe com orgulho a bandeira do Bahia | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Guilherme Bellintani abraça Emerson Ferretti | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

A partir da esquerda: Marcos Verhine, Marcelo Sant'Ana, Paulo Tavares (vice eleito), Emerson Ferretti (presidente eleito), Jailson Baraúna, Leonardo Martinez | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Ex-goleiro e campeão pelo Bahia, Emerson Ferretti é o novo presidente do Esquadrão de Aço | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Integrantes da chapa comemoram eleição de Emerson Ferretti | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

| Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde