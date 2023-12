Confira as imagens em homenagem a Nossa Senhora da Conceição da Praia | A TARDE

Nesta sexta-feira, 8 de dezembro, moradores de Salvador e turistas estão concentrados no bairro do Comércio para celebrar o dia da Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Confira a galeria de imagens feita pelo Portal A Tarde com os registros da repórter fotográfica Shirley Stolze, da Agência A Tarde.

| Foto: Shirley Stolze/ Ag Tarde

