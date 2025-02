- Foto: Mariana Ayumi / Divulgação

Ouvir: Me considero privilegiada enquanto artista nascida e criada primeiramente na Bahia, segundamente em Salvador, seguido do Nordeste e, finalmente, no Brasil. Nesta ordem. A cena musical baiana segue me surpreendendo nos termos de renovação, potência e entonação relativos à sua terra mãe, ao mesmo tempo de permitirem-se (vozes artísticas) cidadãos do mundo, mesmo diante de tanto apagamento, mesmo submetidos à leitura de estereótipos associados ao que diz respeito apenas ao nosso (valioso) sagrado, ao nosso (exaltado) profano, e consequentemente suas relativas apropriações. Além do meu próprio trabalho autoral, deixo como recomendação o disco Mar sobre pedras, do guitarrista/ violonista/ compositor Tarcisio Santos, natural de Itiruçu (BA) e do cantor/compositor Guigga, de Maracás (BA). Não me prolongarei em detalhes, mas deixo além da dica minha admiração e respeito profundo por ambos.

Ler: Recentemente, me imergi na biografia Nada será como antes, do Julio Maria, sobre a trajetória musical e afetiva da maior intérprete de música brasileira de todos os tempos: Elis Regina. Enquanto cantora brasileira, não poderia ter Elis fora da minha rota de referências. Entendendo a obra enquanto perspectiva pessoal de um pesquisador que mergulhou mais fundo do que muitos ou talvez qualquer outro na privacidade desta mulher que é tanto em pouco mais de um metro e meio, me espelho, me entendo, me conecto, me re-conheço, e certamente recomendo a leitura para os olhares mais sensíveis e amantes da música.

Para ver, deixo como recomendação meu mais novo clipe, Labirinto, disponível no meu canal do YouTube. Nele você pode encontrar 7 destinos baianos para conhecer, além de se divertir com as “presepadas” que aprontamos ao longo da estrada. Foi um processo maravilhoso gravar esse clipe captado e dirigido pela Caique Silva e a alegria maior é poder compartilhá-lo com vocês!

*Cantora e compositora