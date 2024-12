Arte para todos na Temporada Acelera Boca de Brasa

- Foto: Divulgação

O cantor e multiartista baiano Vittor Adél não consegue conter a ansiedade a cada ensaio do show que vai apresentar na próxima sexta-feira, em Salvador. "É como se fosse o meu Coachella", diz fazendo referência ao festival americano que reúne grandes espetáculos que vão de Anitta a Beyoncé.

A apresentação de Vittor faz parte da iniciativa Temporada Acelera Boca de Brasa, uma parceria entre a Fundação Gregório de Mattos e a Associação Conexões Criativas que reúne 15 artistas e grupos oriundos de bairros periféricos de Salvador em apresentações artísticas. O evento gratuito será realizado em 13 espaços de diversos bairros da capital, de 3 a 15 de dezembro.

Para Vittor, o programa é um suporte para artistas realizarem seus trabalhos de modo mais confortável. "Fazer arte de boa qualidade é caro", diz o soteropolitano nascido no bairro de São Tomé de Paripe.

A iniciativa oferece apoio financeiro e uma série de atividades de capacitação e qualificação de carreiras. As apresentações que vão ser realizadas neste mês são o processo final deste trajeto.

Foi por meio das mentorias que recebeu do diretor artístico Gil Alves e da comunicadora Val Benvindo que Vittor decidiu transformar o show Laranjada Experience em um registro audiovisual. A gravação do material será no dia 13, no Centro Histórico de Salvador.

Para o artista, essa é uma oportunidade de se conectar com o mercado. "Por ser independente, eu ocupava muito da minha mente com a produção”, diz. “Com o suporte que eu tive do projeto, eu tenho focado mais em delegar tarefas e me preocupar mais com a minha arte".

Novas possibilidades

As mentorias também foram fundamentais para a atriz Déa Rodrigues. As sugestões que recebeu durante a iniciativa transformaram o espetáculo Bandeira 2, que narra histórias que viveu em mais de uma década como taxista em Salvador. "Eu consegui visualizar novas possibilidades", diz a soteropolitana nascida no bairro de Boa Viagem. "O Boca de Brasa me pegou pela mão e me guiou".

Déa começou a trabalhar como motorista em 2012 para conseguir manter os estudos em artes cênicas. Os laços que formou durante esta carreira estão no espetáculo. "Eu conheci cinco paulistas num Carnaval e a nossa relação seguiu ano após ano. Estamos completando uma década de amizade", narra. As histórias mais peculiares do trabalho como taxista inspiram Déa a criar produtos a partir do Bandeira 2. "Por que não uma websérie?", diz.

Se as lembranças de Déa a motivaram a criar uma peça, as recordações da trancista Anelim Silva se transformaram em uma exposição. Nascida no bairro de São Tomé de Paripe, quando criança Anelim costumava trançar o cabelo da avó e, com ela, aprendeu sobre orgulho e beleza. "O trançado é esse amor por nós mesmos", conta a artista.

A vivência com o Boca de Brasa motivou Anelim a buscar registros da infância e a transformar os 10 anos como trancista em uma mostra na Casa do Benin, no Pelourinho. A exposição conta com fotografias e com uma instalação de uma escultura feita com cabelos. "É o coração da mostra", diz ela.

A Temporada Acelera Boca de Brasa ainda conta com a cantora e compositora Andrezza, o Balé Jovem de Salvador, a Cia de Teatro Jáé, o coletivo de comediantes Clube DazMinina, a atriz Dellen Azevedo, a multiartista Isa Akilah, o grupo Juventude Ativista de Cajazeiras (Jaca), a poeta e performer NegaFyah, o rapper Odillon, o coletivo de intervenção urbana Pixa Mina, o artista plástico Salutari e o Samba de Roda de Tubarão.

Confira a programação

ANDREZZA – “O TRAUMA SHOW”

Local: Teatro Gamboa (5 de dezembro, 19h) / Espaço Cultural da Barroquinha (7 de dezembro, 20h)

ANELIM SILVA – “TEU CABELO, MEMÓRIA”

Local: Casa do Benin (Abertura no dia 5 de dezembro, 18h30; visitação dos dias 6 a 14 de dezembro)

BALÉ JOVEM DE SALVADOR – “AREIA 3000”

Local: Teatro Gregório de Mattos (3 de dezembro, 20h) / Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360º (5 de dezembro, 19h30) / Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras (8 de dez, 16h)

CIA DE TEATRO JÁÉ – “A COISA VAI FICAR PRETA”

Local: Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360º (3 e 4 de dezembro, 14h30) / Teatro Gregório de Mattos (10 de dezembro, 14h30)

CLUBE DAZMININA

Local: Teatro Gregório de Mattos (6 de dezembro, 18h30) / Centro Cultural Sesi Casa Branca (11 de dezembro, 20h) / Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras (13 de dezembro, 19h)

DÉA RODRIGUES – “BANDEIRA 2”

Local: Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha (3 de dezembro, 18h30) / Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360º (5 de dezembro, 18h30) / Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras (7 de dezembro, 10h) / Rua Silvino Pereira – Uruguai (8 de dezembro, 10h) / Centro Cultural Sesi Casa Branca (12 de dezembro, 18h30) / Espaço Cultural Boca de Brasa Céu de Valéria (14 de dezembro, 11h) / Ruas da Barra (15 de dezembro, 9h)

DELLEN AZEVEDO – “DO(R)M DE MÃE”

Local: Teatro Gregório de Mattos (7 de dezembro, 18h30) / Centro Cultural Sesi Casa Branca (12 de dezembro, 19h30) / Espaço Cultural Boca de Brasa Céu de Valéria (14 de dezembro, 10h)

ISA AKILAH – “UM ENSAIO BANAL”

Local: Foyer do Teatro Gregório de Mattos (Abertura no dia 3 de dezembro, 19h30; apresentações nos dias 4 a 8 e 10 a 15 de dezembro, 13h às 19h)

JUVENTUDE ATIVISTA DE CAJAZEIRAS (JACA) – “SARAU DE POESIA DO JACA”

Local: Sede do Jaca (8 de dezembro, 17h) / Teatro Gregório de Mattos (14 de dezembro, 18h30)

NEGAFYAH – “FYAH: DO ÓDIO AO AMOR”

Local: Casa do Benin (5 de dezembro, 18h30) / Livraria do Glauber (14 de dezembro, 17h)

ODILLON

Local: Espaço Cultural da Barroquinha (6 de dezembro, 20h) / Centro Cultural Sesi Casa Branca (12 de dezembro, 20h30)

PIXA MINA – “ORÍ”

Local: Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras (7 de dezembro, 11h) / Centro Cultural Sesi Casa Branca (11 de dezembro, 18h30) / Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha (14 de dezembro, 19h30)

SALUTARI

Local: Centro Cultural Sesi Casa Branca (11 de dezembro, 19h) / Espaço Cultural da Barroquinha (14 de dezembro, 20h)

SAMBA DE RODA DE TUBARÃO – “SAMBA DE RODA DE TUBARÃO: 10 ANOS DE CONTINUIDADE”

Local: Praça Professor Raimundo Varella Freire – Praia de Tubarão (7 de dezembro, 10h) / Cine Glauber Rocha (15 de dezembro, 11h)

VITTOR ADÉL – “LARANJADA EXPERIENCE”

Local: Espaço Cultural da Barroquinha (6 de dezembro, 20h) / Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360º (13 de dezembro, 18h30)