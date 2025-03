A curadora Ester Figueiredo - Foto: Divulgação

Ouvir

Muitas músicas são textos inspirados em livros. Produções autorais que remetem ao livro e expandem os gêneros musicais. Lembro-me do álbum Admirável chip novo, da cantora baiana Pitty (2003). Reviver esse álbum, no formato CD, com músicas que foram inspiradas no livro Admirável mundo novo, é um convite à reflexão, em pleno 2025, quando nos deparamos com distopias que substituem as esperanças pelo terror e medo da substituição do humano pelas máquinas. A crítica em forma de música de Pitty é uma metáfora que nos sacode ainda hoje, ante o perigo de práticas alienantes e a necessidade de superá-las. Um bom diálogo da literatura com a música.

Ler

Minha aposta é sugerir livros curtos para evitarmos a dispersão. Continuarei com o catálogo baiano, com um escritor contemporâneo, laureado com prêmio nacional e que escreve romance, contos, crônicas. Sua mais recente obra, publicada neste 2025, é uma adaptação inspirada na carta Espadas, do Tarô, carta essa que contém a figura de uma mulher cercada de nove lâminas. O livro, denominado de Noite bruta, integra a coleção Mal Dita, da Villa Olívia, com o pretexto de atualizar textos inéditos e elaborar releituras de outros gêneros literários. Franklin Carvalho é esse escritor que a cada publicação se renova e fortalece o cenário literário da Bahia.

Ver

Sempre tive paixão por interpretar as verbovisualidades, quando do encontro de uma linguagem artística com outra. Assim, as exposições me são tomadas como uma ponte para o encontro da palavra em seu estado de literatura, na narrativa, na poesia e em outros formatos de escrita. A exposição Literato: entre papéis e palco, de concepção da escritora Lucianna Ávila, é convite para ver a literatura pelos olhos da forma e volume das artes plásticas. Concebida como um processo de apresentação da feitura do livro, da sua gênese como ainda um manuscrito, envolvendo as etapas de produção, até a obra finalizada. Está em temporada gratuita no Teatro Gamboa.

*É curadora, escritora, professora universitária, sócia diretora do Studio Palma. Autora do livro Curadoria Literária (2024).