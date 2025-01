Editora lança coleção de novelas com autores baianos

Marcelo Frazão - Foto: Divulgação

Quando veio morar em Salvador, o poeta e artista visual carioca Marcelo Frazão transferiu para cá as atividades da Villa Olivia Livros e Artes, um negócio que começou em 1989 como seu ateliê e residência em um casarão chamado Villa Olivia, no Morro da Conceição, Zona Portuária do Rio. Doze anos depois, a empresa se tornaria uma editora com grande enfoque no design gráfico. Na capital baiana, o primeiro livro foi publicado em 2020, a coletânea Poemas de Amor e Guerra.

Com a ajuda do coeditor Lima Trindade, que é escritor, Frazão publicou nomes como Mayrant Gallo, Rita Santana, Nilson Galvão e Sandro Ornellas, editando livros de arte, poesia, contos, crônicas, novela e ensaio.

No próximo dia 11, a editora inaugura uma nova faceta, com a publicação dos primeiros trabalhos da Coleção Mal Dita, uma série de novelas (gênero literário intermediário entre o conto e o romance) em que autores baianos são convidados a reescrever fábulas, lendas, contos infantis e mitos.

Frazão afirma que estava com essa ideia de fazer releituras há algum tempo, inicialmente de fábulas, mas acabou amadurecendo a ideia ao ver universo mais extenso a ser abordado.

O projeto começou a ser desenvolvido há mais de três anos e, segundo o editor, surgiu a partir de uma ideia que lhe ocorreu quando relia a obra do escritor grego Esopo, considerado o principal responsável pela consolidação da fábula como gênero literário. "Eu estava lendo Fábulas de Esopo, comecei a viajar nos textos e veio a vontade de reescrevê-los, reinventá-los", diz Frazão.

Aceitação

A longevidade da Coleção Maldita e a quantidade de livros nela publicados vai depender da aceitação dos leitores ao projeto proposto pela Villa Olivia. Para inaugurar a série foram convidados os escritores Franklin Carvalho, que faz a sua estreia na editora, e Marcus Borgón, que publicou por esse selo o livro de crônicas O que Sobrou do Mundo.

"Borgón tem um traço bem característico em seu trabalho, que é a ironia, o sarcasmo. A coisa de pegar o cotidiano e transformar em literatura. É algo que eu acho muito difícil, principalmente na crônica, e ele faz isso de uma forma muito bonita, apropriada", pontua o editor, que vê para o autor um grande futuro.

Os textos que inspiraram os livros da Mal Dita não são informados ao público para que se mantenha um suspense até o fim da leitura. "Eu escolhi uma fábula antiga e criei uma história em cima dela", diz o autor, que assina o livro Folhas do Inverno Passado.

A história do livro de Borgón se passa no final do Século 20, a partir de anotações de caderno de dois irmãos de uma família que já foi abastada, mas empobreceu. "O pai deles tinha morrido e eles entraram em decadência.

São dois irmãos completamente diferentes, até na relação com os pais", explica o escritor, que na história se ateve a esse momento em que os rapazes já não contam com o dinheiro da empresa que havia passado de seu avô para seu pai antes de ir à falência.

Borgón explica que, além da história clássica mantida em sigilo, ele não se inspirou necessariamente em histórias da vida real. "Um dos irmãos é mais chegado à leitura, tem referências a Machado de Assis, à música e a filosofia, mas não é inspirado em uma pessoa especificamente. As histórias acontecem entre São Félix e Itaparica, onde vivem os irmãos", declara o autor. Marcus Borgón é autor da novela O Pênalti Perdido (P55, 2016) e do livro de crônicas O que Sobrou do Mundo (Villa Olívia, 2022).

Sobre o convite a Franklin, que escreve crônicas mensalmente no caderno Muito de A TARDE, Frazão justifica: "É um escritor excepcional que, além de ser premiado, tem um texto maduro. Ele é fantástico! É um autor que eu gostaria de ter publicado há algum tempo", declara o editor.

Franklin destaca que o projeto da Villa Ollivia tem o objetivo de aproveitar histórias que já estão no imaginário popular, mas ressalta que no seu caso já havia uma história pronta antes que a editora lhe fizesse o convite.

"Não é sobre a Branca de Neve ou outro personagem, mas sobre a representação de uma mulher aflita de noite", explica o autor, que começou a escrever o texto a partir de sonhos que teve e de começar a imaginar uma história sobre pesadelos, sobre a insônia.

"Eu submeti a história para ver se Frazão e Lima aprovavam e eles aprovaram", conta o escritor. Mas houve alterações editoriais para a adequação ao projeto da Coleção Mal Dita. No texto original não havia suspense quanto ao elemento que representa essa mulher na noite. No livro, chamado Noite bruta, essa informação foi deslocada para o final. Na história, um padre chamado Frank, uma brincadeira com o nome do escritor, precisa desvendar um crime que acontece dentro de um cemitério.

Franklin Carvalho é autor do romance Céus e Terra (Record, 2016), vencedor do Prêmio Nacional de Literatura do Sesc e do Prêmio São Paulo de Literatura. Lançou também, "Onde eu estava com a minha cabeça" (Patuá, 2022), com crônicas publicadas no jornal A TARDE, e o romance Tesserato - A Tempestade a Caminho (Noir, 2023).

O lançamento duplo acontece no próximo sábado, dia 11, às 15h no bar Art Malte, Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho. Cada livro custa R$ 50.