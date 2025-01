Entenda o aumento da procura por especialistas em remoção de tatuagens

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Já estava tudo programado. Em janeiro de 2022, a carioca Erica Santana faria uma nova tatuagem no braço e, um mês depois, estaria com o desenho cicatrizado para trabalhar no Carnaval. O plano foi colocado em prática, mas, o que a promotora de eventos não esperava era uma negligência do profissional que a tatuou.

Logo que a sessão terminou e ela se olhou no espelho, a tão aguardada imagem de uma leoa tinha se transformado em uma decepção. "No meu braço, tinha uma frustração que mexeu muito comigo", conta Erica, que recorreu à despigmentação a laser, uma técnica que tem ficado cada vez mais famosa entre os tatuados arrependidos.

Dar adeus à arte pigmentada na pele não é tão simples quanto realizar o desenho. Ao contrário da tatuagem que pode ser realizada em algumas horas, remover o desenho é um processo gradual. "O clareamento evolui aos poucos, sessão após sessão", explica a especialista em despigmentação a laser Adriana Carolinne. É ela quem está apagando a leoa indesejada do braço de Erica, há dois anos.

A técnica da remoção oferecida pela profissional é considerada a mais segura entre os especialistas. O calor do laser transforma as partículas de tinta na pele em pequenos pedaços que são removidos do organismo pela urina. Adriana explica que o mecanismo gera um pico de energia durante a aplicação do laser, o que permite que a partícula de tinta seja quebrada, mas a pele em volta se mantenha preservada.

De acordo com a dermatologista Renata Pedreira, o tempo de remoção varia de acordo com a qualidade do traço, o tipo e a idade da tatuagem. "As pessoas precisam lembrar que a tatuagem é uma cicatriz", diz a profissional. Para os pacientes que procuram pelo serviço, Renata estipula um número mínimo de cinco sessões que devem ter um mês de intervalo entre cada uma.

Há três anos, a fonoaudióloga Kelly Rangel notou um crescimento da procura por despigmentação a partir dos relatos do marido, o tatuador Diego Rangel. "Muita gente pedia indicação de lugares para clarear as tattoos para ele porque não encontrava um serviço adequado em Salvador", conta. Kelly fez um curso de remoção e abriu um estúdio voltado apenas para o serviço. No Desink.Tattoo Removal, localizado no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana, o preço da remoção parte de R$ 240, mas varia conforme a extensão da área tatuada do corpo.

De acordo com Kelly, no último ano, houve um aumento na procura pela despigmentação de tatuagens no estúdio. "Um cliente me disse que tinha desistido de remover, mas, quando viu uma blogueira recomendando, resolveu voltar", diz a especialista. A plataforma TikTok coleciona mais de 100 mil vídeos com a hashtag Tattoo Removal (Remoção de tatuagem, em português).

Motivos

A tatuadora baiana Briane Schettini recebe muitos clientes que preferem cobrir a tatuagem com outro desenho a remover o desenho com laser. Ela alerta que a cobertura terá um melhor resultado se o pigmento original estiver mais claro, após algumas sessões de despigmentação. Briane explica que a tatuagem deve ser aplicada na derme, camada intermediária da pele, que possibilita a durabilidade do pigmento.

Antes de iniciar a sessão de tatuagem, Briane faz uma série de perguntas para o cliente a fim de garantir a certeza daquele desenho. “Apareceu um rapaz no mês passado aqui no estúdio que queria tatuar uma imagem do primeiro encontro com a namorada, mas era um relacionamento de dois meses”, lembra a profissional. Briane sugeriu que ele fizesse outro desenho, refletisse e retornasse num outro momento para decidir se faria a homenagem na pele. “Ele voltou e me agradeceu porque tinha terminado o namoro logo depois”.

É comum que as pessoas recorram ao estúdio coordenado por Kelly Rangel frustradas por tatuagens mal feitas. "Aqui, a gente recebe muita gente arrependida", diz. Mas há também tattoos antigas que não combinam mais com a fase atual do cliente e nomes de ex-namorados. Neste caso, é o que as pessoas desejam apagar com maior rapidez. "Mas eu sempre digo que a pressa é inimiga da remoção".

As sessões de despigmentação do desenho do braço da carioca Erica Santana começaram 40 dias após a conclusão da tatuagem. “Eu só esperei cicatrizar para começar a apagar”, diz. A frustração com o resultado afetou a saúde mental de Erica. “Entrei em depressão e perdi 17 quilos, me rejeitava, perdi vários trabalhos”. Para evitar mais traumas, a carioca fez três tatuagens novas desde o dia em que se decepcionou. “Mas tão grande assim e neste braço, eu não faço mais”.

Após dois anos e muitas sessões de laser, Erica considera que o desenho está 70% apagado. Um fator que contou a favor da despigmentação do desenho da carioca é que ele é feito em tons de preto. A dermatologista Renata Pedreira explica que as tatuagens coloridas são as mais difíceis de serem removidas, especialmente as que contam com os pigmentos vermelho, laranja e azul e verde claros. “Existem pouquíssimos lasers no mercado que apagam essas cores”, diz Renata.

A especialista em despigmentação Adriana Carolinne conta que sombreamentos tendem a despigmentar mais rápido que traços ou preenchimentos mais sólidos, justamente por estarem em regiões mais superficiais da pele. Segundo Adriana, as regiões do corpo que mais demoram a clarear são extremidades como pés e mãos. Isso acontece por causa da alta vascularização dessas áreas.

Adriana explica que nem sempre a tatuagem será totalmente removida. “Depende do desempenho do organismo do paciente”, conta. Por isso, ela realiza uma avaliação de todos os hábitos de vida do cliente antes de iniciar a sessão. “É uma forma de alinhar expectativas”.

De acordo com os especialistas, os cuidados depois de uma sessão de remoção devem ser os mesmos que são tomados após a pigmentação da pele com uma tatuagem. Renata conta que é a hidratação da região é importante para restaurar a barreira cutânea e ajudar na cicatrização. “Além disso, a pessoa deve evitar a exposição solar por duas semanas depois do procedimento”.

