Estreia do A TARDE Talks dinamiza produções do A TARDE Play

Estreou na semana passada um novo programa de entrevistas, o A TARDE Talks, no A TARDE Play (canal no YouTube do Grupo A TARDE). Comandado pelo comunicador e apresentador Ildázio Tavares Jr., o primeiro episódio foi com a empresária e produtora cultural Irá Carvalho. “Na minha cabeça, era muito claro que ia ter uma mulher preta empoderada abrindo o programa”, conta Ildázio.

Esse é o primeiro de 20 programas já gravados [veja os dois primeiros episódios no fim da matéria]. Entre os próximos entrevistados estão os cantores Baby do Brasil e Pepeu Gomes, o guitarrista Armandinho Macedo e o presidente do Ilê Aiyê, o Vovô do Ilê, entre outras personalidades de vários setores.

A escolha dos participantes, segundo o apresentador, foi baseada na contribuição cultural e social deles a Bahia. “São pessoas que incomodam o cenário”, diz Ildázio, que também é empresário, produtor cultural e radialista.

Na sexta-feira passada, dia do lançamento oficial do programa na Breton Salvador (Caminho das Árvores), o A TARDE Talks disponibilizou no canal a entrevista com o médico nutrólogo ortomolecular Caiaque Petronilo.

Ildázio define o projeto como “um talk show de pessoas que fazem diferença na sociedade, independentemente de cor, raça, gênero ou credo”. Entre as produções que o apresentador usou como referências para o formato estão programas de Jô Soares, Marília Gabriela e o Papo de Segunda, do canal de televisão GNT.

Diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE, Caroline Gois explica que o A TARDE Talks foi pensado para ser um programa informal. “É bate-papo com personalidades, sem bancada, sem formalidade”, diz a jornalista.

De acordo com ela, a escolha por vídeos mais leves foi uma estratégia para se adaptar aos novos formatos de produção audiovisual na internet. “O intuito é aproximar a audiência de uma modernidade, com o que tem sido chamado de videocast”, diz Caroline.

O videocast é a gravação em vídeo de podcasts, que, por sua vez, são programas de áudio veiculados na internet. O formato tem feito sucesso nas plataformas digitais nos últimos anos.

A ideia inicial do A TARDE Talks era ser um podcast, mas a proposta do talk show prevaleceu. Ildázio Jr. conta que queria ir além da gravação em áudio: “É uma coisa da minha natureza não ir para um lugar para onde todo mundo vai”.

Inovação

Para o apresentador, o projeto combina com a identidade inovadora do A TARDE: “O jornal sempre respeitou o clássico e o contemporâneo”. Com 57 anos de idade, o comunicador conta que tem “pavor a saudosismos” e que ama novidades, mas sempre com compromisso com a informação. “O futuro do jornalismo é trazer o tempo real com responsabilidade”, opina.

O apresentador entende que o papel do jornalismo é ainda mais importante numa época em que as novas tecnologias possibilitam projetos como o A TARDE Talks, mas também o uso de inteligência artificial para propagar notícias falsas com mudança dos rostos e vozes das pessoas.

O A TARDE Talks está alinhado com esse conceito de jornalismo inovador e responsável. É o que esclarece Caroline Gois: “Temos toda uma pesquisa e um cuidado com a informação, com uma entrevista prévia com o convidado e levantamento de informações”.

A diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE adianta que o plano é que o programa cresça ainda mais. Nos primeiros meses haverá um episódio por semana, toda quinta-feira. “A gente já está ampliando para gravar todos os dias da semana, em que cada programa seria sobre um tema”, afirma Caroline. Entre os assuntos de interesse estão pets, saúde e arquitetura, por exemplo. “São temas variados e segmentados, para a gente conversar com diversos públicos”.

Mais projetos

Caroline afirma ainda que o A TARDE Talks é um pontapé inicial da inovação na produção audiovisual do grupo. “A ideia é levar um conteúdo de qualidade, em formato diferenciado, que a gente consiga envelopar para firmar parcerias comerciais”, afirma a jornalista.

O canal A TARDE Play, onde o talk show é veiculado, foi totalmente reestruturado e tem 10 profissionais que trabalham exclusivamente para o setor.

“O canal traz conteúdos que a gente trabalha em todas as nossas plataformas: Portal, impresso e A TARDE Play”. O Grupo também já está produzindo conteúdos convergentes, veiculados nas três plataformas.

No canal, a outra novidade que veio com a reestruturação é o programa mensal Roda de Conversa, que já tem três episódios lançados. “Sempre traz assuntos que foram fortes naquele mês, que repercutiram na Bahia”, explica a diretora. Assuntos como feminismo, maternidade e São João já foram debatidos no programa.

No episódio de julho, gravado na última sexta-feira, o tema é o Bicentenário da Independência da Bahia. Foi o primeiro da série gravado em uma locação externa. Em um colégio estadual, o Roda de Conversa Educação debateu o 2 de Julho com alunos na plateia. “É um braço do programa que se relaciona com o projeto A TARDE Educação”, explica Caroline.

Confira os dois primeiros episódios:

A TARDE Play

A TARDE Play