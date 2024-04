Livrarias de Salvador renovam-se para conquistar nova geração | A TARDE

Filha de dois professores, a estudante Clarice Monteiro, 12 anos, não surpreendeu ninguém com a paixão pelos livros. Mas a mãe dela, Claudia, professora de sociologia, ficou chocada ao testemunhar uma legião de crianças e adolescentes em polvorosa para encontrar seus ídolos: autores de livros. “Parecia que iam ver uma banda de rock”, conta Claudia.

A situação narrada pela professora foi na Bienal do Livro da Bahia, em 2022. A nova edição do evento será realizada entre o dia 26 de abril e 1° de maio, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador. Segundo a organização do evento, o foco da Bienal será em temas contemporâneos e na relação do livro com outras mídias, como games e séries.

Em Salvador, as livrarias também têm desenvolvido estratégias para conquistar leitores mais jovens, como Clarice. Na livraria LDM, que tem duas unidades em Salvador, a estudante entrou para um clube de leitura, o Nona Arte, sobre histórias em quadrinhos, as HQs. “Não tem como ir ao shopping sem ir a uma livraria”, diz Clarice. “Gosto de ficar babando pelos livros que eu quero”.

Batizada por uma dupla homenagem – à avó e à escritora Clarice Lispector – a estudante se descreve como uma “comedora de livros”. E garante que os amigos têm seguido um caminho parecido. “Sempre um recomenda livro para o outro”, conta a estudante, incentivada à leitura desde muito pequena pela mãe, que se diz uma “leitora compulsiva”. As duas participam de clubes de leitura.

Para a mãe dela, além do estímulo à leitura, os clubes oportunizam o encontro de jovens com interesses similares.

Produtor de eventos da LDM, Deko Lipe afirma que reuniões como essas ajudam a empresa a criar vínculos com os clientes, especialmente com os leitores mais novos. Com eles, a livraria busca diversificar as sugestões de livros.

Segundo Deko, 70% dos participantes do Nona Arte são jovens. Outros eventos, como o Tarde Encantada e o Tarde Divertida, atraem crianças mais novas com atividades lúdicas.

“Queremos naturalizar a literatura como entretenimento”, destaca o produtor. Outra estratégia da LDM é se inserir em turnês de autores que fazem sucesso com o público infanto-juvenil.

Já passaram pela livraria escritores como a carioca Clara Alves, do best-seller Conectadas, o potiguar Pedro Rhuas, do sucesso Enquanto Eu Não Te Encontro, e a paulista Ray Tavares, de livros bem vendidos como Confidências de uma Ex-Popular e Heroínas. Os três focam no público jovem em suas obras, o segmento chamado de “young adult”.

Jornalista, criadora de conteúdo online e escritora, a baiana Roberta Gurriti, 22 anos, se prepara para lançar o primeiro romance solo, ainda sem título. “Eu me apaixonei pela escrita depois de me apaixonar pela leitura. Comecei a ler desde muito cedo”, lembra Roberta, que ganhou o primeiro livro quando tinha 12 anos de idade.

“Foi a primeira vez que eu fui a uma livraria, comprei todo o resto da série [do livro] com a minha mesada”, narra a jornalista. Atualmente, ela trabalha numa agência de criadores de conteúdos em que fundou um grupo de influenciadores digitais pretos voltados para o meio literário. “Minha vida hoje em dia gira em torno dos livros”, diz a jovem, que descreve a livraria como um “espaço confortável” e a “primeira parada” quando vai ao shopping. Roberta também media papos de autores em eventos, como rodas de bate-papo e lançamentos de livros, especialmente voltados ao público jovem.

“No último que eu fiz, a gente juntou muitas pessoas no Shopping da Bahia. E olha que estava uma chuva danada em Salvador”. Ela também participa de um clube mensal de leitura na LDM.

Roberta afirma que percebeu um aumento no interesse por livros após a pandemia de Covid-19. De acordo com a empresa de dados Nielsen BookScan, houve um aumento na venda de 41,2% na venda desses itens no Brasil entre 2019 e 2022. Em 2023, com o fim da pandemia, as vendas decaíram 7%, mas ainda superam a média dos anos anteriores a 2020.

Estudante de jornalismo, Sophia Cabral começou a se interessar pelos livros durante a pandemia e afirma que o mesmo aconteceu com os amigos dela. “Para comemorar, fizemos um amigo secreto de livros no fim do ano”, conta a estudante.

Frequentadora de livrarias de shoppings como Clarice e Roberta, Sophia usa as lojas físicas para ler e pesquisar quais as próximas aquisições. “Depois, acabo comprando online porque o preço é mais em conta”.

Livraria como experiência

Gerente da livraria Leitura do Shopping da Bahia, Breno Guimarães afirma que o diferencial da loja física é a experiência do cliente. “Ir até a livraria, conversar com um bom livreiro sobre a experiência de livros lidos e encontrar novas possíveis pérolas são experiências muito difíceis de simular no meio digital”, opina Breno.

De acordo com ele, é consenso no setor literário que o sucesso de um best-seller se constrói no ambiente físico. Mas, diz Breno, a presença digital se faz necessária. Por isso, a Leitura também vende por canais como sites de vendas online e em redes sociais como Instagram e WhatsApp. “Sempre tentando ter o diferencial humano nas relações”, destaca o gerente.

Apesar da presença digital da livraria, Breno destaca que muitos clientes ainda preferem a loja física. “Temos clientes que nos visitam duas a três vezes na semana. Alguns são inclusive ativistas da livraria e dizem que preferem comprar com a gente”, afirma. O local também funciona, destaca o gerente, como ponto de encontro de amigos e negócios.

Na LDM, para driblar a preferência de alguns clientes pela compra online, como é o caso de Sophia, a livraria oferece 15% de desconto para os participantes dos clubes de leitura. Segundo o produtor de eventos do local, os frequentadores dos clubes também usam o preço promocional para presentear amigos e familiares com as obras.

“O que esses clubes faturam não é nada exorbitante dentro do faturamento total”, pondera Deko, acrescentando: “Mas é uma compra que a gente tem interesse”. O laço formado nos eventos com grupos de leitores mais jovens oferece à livraria uma perspectiva positiva de futuro, tanto pelo incentivo à leitura quanto pela ligação afetiva dos clientes com a loja.

Para Breno, os jovens sempre representaram um percentual importante dos clientes de livrarias e a presença de criadores de conteúdo focados em literatura na rede social TikTok os consagrou como grande público do mercado: “É só olhar as últimas Bienais”. Segundo ele, no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia os encontros voltados ao público jovem lotaram.

Bienal jovem

De acordo com a organização da Bienal baiana, a última edição soteropolitana, há dois anos, foi um sucesso. Com meio milhão de livros vendidos, o evento teve mais de 90 mil visitantes em seis dias, sendo que desta audiência 40% eram pessoas de até 25 anos. Em apenas um dia, foram 20 mil pessoas no local, um recorde histórico para o evento.

A expectativa para a edição que começa no próximo mês é superar essas marcas, de acordo com a diretora da empresa GL Events Exhibitions, responsável pelo evento, Tatiana Zaccaro.

Para ela, o público jovem baiano é o que melhor atinge o propósito do evento. “Existe uma tendência do mercado editorial de apostar nos jovens, pois são eles que melhor se comunicam na hora de indicar um livro e de formar uma massa expressiva de leitores”, pontua.

Na Bienal da Bahia de 2024, o público infanto-juvenil terá dois espaços voltados para esse grupo: a Arena Jovem e o Janelas Encantadas, um espaço para o público infantil.

Serviço: Eventos literários em Salvador Lançamentos: *4 de abril: a livraria LDM do Shopping Bela Vista organiza o lançamento do livro Escrevendo Sem Medo, de Jana Viscardi *5 de abril: a livraria Leitura do Shopping da Bahia promove o lançamento do livro de estreia da escritora e criadora de conteúdo online soteropolitana Sofia Oliveira, Acreditar em Mim É a Minha Única Possibilidade de Existir *6 de abril: serão lançados na livraria LDM do Shopping Paseo, às 17h, os livros Perambular ao Ar Livre (Leandro Pessoa Vieira), Roma Negra (Estevan Vivaldi) e Rocha Navegável (Fábio Costa e Igor Souza) *14 de abril: será realizado o lançamento do livro Senhor Pum, de Bruno Black, às 15h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista Clubes: *Amante dos Livros: o próximo evento do grupo será neste domingo, 24, às 14h, na livraria LDM do Shopping Bela Vista. A reunião será sobre o livro Ás de Espadas, de Faridah Àbíké-Íyímídé. *Nona Arte: o grupo é voltado para histórias em quadrinhos e terá a próxima reunião no dia 5 de abril, às 19h, na livraria LDM do Shopping Bela Vista, sobre o livro “Clube dos 27”, de Wes Oliveira e Isaque Sagara.