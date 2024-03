Livro de arte celebra 475 anos de Salvador | A TARDE

Soteropolitanos ou moradores de Salvador, os 21 artistas com obras no livro “SSA475” foram abraçados pela cidade. É o que conta o empresário Dan Maior, coordenador do projeto, que comemora os 475 anos de Salvador. O livro está em pré-venda com preço promocional até este domingo (10) e os lucros serão revertidos para o Hospital Martagão Gesteira.

Para a pintora e ilustradora Fátima Tosca, uma das convidadas que integram a obra, a iniciativa, além de socorrer uma instituição beneficente, provoca uma união interessante à cidade. “Tudo que possa reunir artistas de Salvador é bacana. Vivemos muito em ateliês individuais, então, é preciso estar junto, em algo que não tenha apenas um retorno pessoal financeiro”.

Foi do artista plástico Elano Passos a sugestão de aproveitar o aniversário de Salvador para lançar o livro. “A ideia era um livro de arte de altíssima qualidade que tivesse um fim social. Elano sugeriu aproveitar o aniversário de Salvador para prestigiar a cidade e os artistas”, conta Dan Maior, fundador do Sotero Social Clube, projeto que desenvolve produtos, experiências e eventos para ajudar instituições sociais de Salvador.

“SSA475” será publicado pela SobreGentes, editora da Sotero Social Clube. O livro reúne obras inéditas e republicações de artistas que nasceram em Salvador ou que criaram uma relação afetiva com a cidade. Para Elano, a homenagem se mistura com a própria essência das suas obras. “Respiro a arte da cidade todos os dias”. No livro, o artista traz uma composição de recortes da capital baiana, como capoeiristas, baianas de acarajé e o Farol da Barra.

A arte de Salvador, diz Elano, gera uma memória imagética que se reverte naturalmente nas criações dele: “Tenho dendê no sangue e isso passa para a minha arte”. Fátima também usa da cidade para criar. Ela conta que caminha muito por Salvador, especialmente pelo bairro onde nasceu, Brotas. Lá, registra na memória as mudanças que o local vive.

“Eu vi a reconstrução desse bairro. Tenho 63 anos, você imagina quantas transformações eu vi no meu entorno? Subo o Acupe [de Brotas] e percebo que o mar que eu via, do Rio Vermelho, eu já não vejo mais. Eu busco esses detalhes, essa é a Salvador que me absorve”, comenta a artista, que pinta suas “andanças” há 40 anos.

Em “SSA475”, Fátima tem três obras impressas, com representações da Bahia, como barcos no mar e frutas inspiradas nas feiras de Salvador. Tudo com muita cor, refletindo a forma como a artista enxerga a capital. “Salvador é essa exuberância de colorir. A gente tem esse poder de ousar com nossas cores”, disse Fátima, que pretende fazer uma exposição retratando as cores da cidade, em especial das flores que as pessoas cuidam em casa.

Outro artista que contribuiu com o livro, Leonel Mattos retratou na obra desde o mapa do Brasil com um pintor de cada estado até uma figura inspirada no relógio de São Pedro, no bairro de Nazaré. Com mais de cinco décadas na arte, esse é o primeiro livro em homenagem a Salvador que ele participa, após assinar diversos murais com o tema.

“Essa cidade é minha vida, é tudo pra mim. Já morei no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas sempre me senti um peixe fora d’água. A Bahia me inspira, me traduz em cores e sons”, reflete Leonel. Para ele, a arte é um elo de comunicação e a inspiração para criar é o próprio espírito da coletividade, como a união de propostas retratadas no “SSA475”.

Linguagens

No livro, Leonel buscou misturar diferentes linguagens, como pinturas e esculturas. O artista visual Denissena Fóssil fez o mesmo. Enviou para Dan obras que fez com arte digital, escultura, argila, cerâmica, desenho e arte mural. A ilustração de um indígena foi uma das escolhidas pelo coordenador do livro. “Essa imagem me faz refletir sobre a dizimação desse povo. Itapuã, Jaguaribe e Pituba são bairros com nomes indígenas e muitos baianos não sabem disso”.

Para o artista, a representação do povo originário é uma forma de usar a arte de forma educativa e simbólica para os próprios soteropolitanos. “Salvador é uma cidade ancestral, rica culturalmente e repartida”. Denissena afirma que é inspirado pela riqueza das periferias de Salvador. “Eu venho do Cabula, um antigo quilombo”.

Arte-educador, Denissena já colaborou com outro livro organizado por Dan, o “Gentes”, de 2020. Nesta obra, foram contemplados 50 artistas visuais baianos. Denissena participou com uma escultura em ferro. Ele também já colaborou com instituições como a Unesco, a Unicef e a Universidade Federal da Bahia (Ufba). “Trabalhar para projetos sociais reflete a importância da valorização humana”, comenta.

Médica de formação, a artista visual Lu Brito se sente emocionada ao contribuir com o livro por meio de suas fotografias. Em “SSA475”, ela assina um autorretrato abraçando uma imagem de São Jorge em 2020, no auge da pandemia de coronavírus. “É uma imagem que me reflete muita força e fé”, afirma.

A relação de Lu com a fotografia surgiu em 2005, como uma forma de relaxar depois de terminar o período de residência médica. “Eu precisava de algo para sair do cotidiano médico e incluí a fotografia como um hobby”. Depois de 10 anos, o hobby virou profissão. E a fotografia veio acompanhada de viagens por todo o mundo.

“Mas se eu tivesse que escolher um só lugar para fotografar seria Salvador”, afirma a artista. “A cidade me inspira muito porque é muito colorida, tem uma arquitetura interessante, muita festa popular...”. Ela comenta que gosta de andar pelo centro de Salvador, sempre pronta para registrar uma cena do cotidiano soteropolitano.

Martagão

Como médica, Lu diz que se sentiu grata pelo convite de participar de uma iniciativa envolvendo o Hospital Martagão Gesteira. “O Martagão é um hospital muito importante no atendimento à criança, presta um serviço de excelência, e participar com minha arte não tem preço, é gratificante”, destaca a artista visual.

Para Dan, a organização do livro foi uma forma de conhecer de perto o trabalho do hospital. “Foi emocionante poder ver o serviço que eles fazem com extrema seriedade e competência”. Sem financiamento, o livro será impresso por encomenda. Segundo Dan, o retorno até então é positivo. “No primeiro dia de divulgação, vendemos 30 unidades”.

Gerente do setor de Captação de Recursos do Martagão, Lareyne Almeida afirma que a equipe do hospital se sentiu honrada com a doação por meio do livro. A unidade, que tem 226 leitos e atende 80 mil crianças por ano em Salvador, todas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conta com a arte para a manutenção do trabalho.

“A gente sempre procura fazer diversas parcerias e a classe artística traz muita projeção para o hospital”, diz Lareyne. Segundo ela, a união entre a instituição e os artistas gera um círculo virtuoso. “O paciente fica feliz porque conhece um padrinho ao ver um artista falando do Martagão e a iniciativa privada se sente segura e atraída pela mobilização que os artistas geram”, explica.

Um show em prol do Martagão Gesteira que ganhou destaque foi o do cantor Saulo Fernandes na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em fevereiro. A apresentação teve ingressos esgotados em 15 dias. Outro show com faturamento revertido para a unidade de saúde, conduzido pela cantora Ivete Sangalo há 10 anos, rendeu valor usado para construção de uma UTI.

“Então, temos vários espaços e equipamentos no hospital que foram resultado de iniciativas da classe artística”, comenta Lareyne. Elano Passos, que participa do livro “SSA475” foi um dos artistas que já colaboraram com essas iniciativas. Ele ilustrou um prato da campanha de Natal do Shopping Paralela do ano passado. Todas as unidades do prato foram vendidas e o valor foi revertido para o hospital.

Serviço

SSA 475

O que: Livro de arte em comemoração aos 475 anos de Salvador, com o trabalho de 21 artistas. A obra tem 192 páginas impressas em alta resolução, capa dura e acabamento especial;

Quanto: Até este domingo (10), o livro está em pré-venda pelo preço promocional de R$ 360. A partir de segunda (11), será vendido por R$ 400. O valor é 100% revertido para o Hospital Martagão Gesteira;

Como: O livro pode ser comprado pelo perfil do Instagram @sotero.sc;

Quem: Os 21 artistas que compõem o livro são Ana Kruschewsky (fotógrafa), Bruno Pamponet (ceramista), Carol Sousa (artista visual), Celo Hermida (fotógrafo), Denissena Fóssil (artista visual), Elano Passos (artista plástico), Fatima Tosca (artista plástica), Flavia K (fotógrafa), Gustavo Machado (fotógrafo), Gustavo Maciel (artista visual), Hilda Salomão (ceramista), Jean Lima (artista visual), Leonel Mattos (artista visual), Lu Brito (artista visual), Marta Suzi (fotógrafa), Menelaw Sete (artista visual), Neto Maia (artista digital), Reinaldo Giarola (fotógrafo), TarcioV (artista visual), Tiago Quirino Troccoli (fotógrafo) e Vanessa Baião (artista plástica).

