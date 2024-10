"Não quero pintar!”: mulheres aderem ao estilo e beleza dos cabelos grisalhos

Danielle de Oliveira manteve os fios grisalhos - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

“Mas eu não quero pintar!”, responde a assistente social Danielle de Oliveira toda vez que alguém diz que ela deveria tonalizar os cabelos brancos. Além do cacheado, a baiana de 43 anos manteve os fios grisalhos – que começaram a surgir aos 15 anos – ecoando a voz de um movimento crescente de mulheres que abraçaram a autonomia capilar. “É libertador!”, diz Danielle, enquanto conversa com a reportagem e se arruma para ir ao salão de beleza.

Mas nem sempre foi assim. Quando adolescente, os primeiros fios brancos levaram Danielle ao desespero. A referência de cabelo bonito para ela nunca fora a rebeldia dos cachos ou a suposta maturidade trazida pelos fios brancos. Por isso, a baiana costumava fazer alisamentos constantes com progressiva e pintar o cabelo para burlar o avanço da perda de melanina nos fios. Loira por muitos anos, Danielle tonalizava o cabelo e fazia mechas para esconder o grisalho. Foi somente na pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022, que ela decidiu quebrar o ciclo.

Durante as várias horas que passava trabalhando em hospital, Danielle passou a usar toucas que cobriam os cabelos. “Eu coloquei muita coisa em perspectiva naquela época”, diz a assistente social. “Tinha tanta gente morrendo e eu não conseguia ficar preocupada com a vaidade”. O cabeleireiro que era responsável pelas mechas loiras deu, então, uma sugestão que revolucionou a vida (e a vaidade) de Danielle: cortar o cabelo para tirar a química do alisamento e manter os fios brancos. “Eu tive que fazer uma desconstrução na minha cabeça”, assume.

A indicação do profissional veio acompanhada de muita experiência. O cabeleireiro e terapeuta capilar Andy Carneiro lida com a expectativa de clientes que desejam esconder os fios brancos quase todos os dias no salão em que trabalha. “É um desafio grande assumir os brancos porque o Brasil tem um costume muito forte da coloração”, explica Andy, que cita a pandemia como um ponto de virada na cultura a favor do cabelo grisalho.

Danielle de Oliveira e o cabeleireiro Andy Carneiro | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Antes do isolamento, o profissional encontrava Danielle a cada quinzena para pintar o cabelo dela. “No começo, ela tinha muita resistência de assumir os fios, mas fomos, aos poucos, desmamando”, conta o cabeleireiro.



A assistente social critica o machismo ao lembrar que o cabelo branco é, geralmente, interpretado de formas diferentes na sociedade. “A mulher se cobra muito para manter um padrão. Se ela tem um cabelo branco, é sinal de desleixo, já o homem grisalho, entendem como charmoso”, pontua. Ela cita a mãe dela que pinta o cabelo a cada 20 dias para cobrir os fios brancos. “Minha mãe tem 66 anos e prefere pintar, o mundo cobra demais das mulheres”.

A liberdade de Danielle inspira outras mulheres que a abordam na rua para encarar seus cabelos. Quase sempre o olhar vem acompanhado de um elogio. “Algumas pessoas ficam em dúvida se eu pinto”, conta. Apesar da atualização da imagem, um ponto de insegurança ainda resiste em Danielle. Quando não é hidratado, o cabelo branco, que já é naturalmente mais seco, fica com uma textura áspera. “Ainda mais no clima úmido de Salvador, o cabelo branco fica cheio de frizz”, ressalta Danielle.

Alterações hormonais

O cabeleireiro Ed Santana explica que cabelos sem melanina tendem a ficar mais porosos e com cutículas mais abertas. "E se a gente soma isso à idade mais avançada, quando a mulher está passando por uma alteração hormonal maior, o cabelo fica ainda mais poroso", explica o profissional.

No salão de Ed, uma das maiores queixas das “grisalhas” é lidar com a transformação do fio, que pode provocar uma sensação de cabelo descontrolado. Esse é o desafio para mulheres que, mesmo quebrando paradigmas, ainda sofrem pressões estéticas da sociedade.

"Ao contrário do homem, a mulher não foi autorizada a envelhecer", avalia Ed. "Então, a grisalha que não gosta do frizz e busca por um cabelo definido e desenhado, está tentando encontrar um lugar onde consiga sustentar esse cabelo branco e dar conta dessas pressões sociais".

A dermatologista Marília Acioli explica que, na maioria das vezes, o aparecimento dos fios brancos está ligado à idade, mas fatores genéticos podem influenciar. Outra causa que também pode estar associada é o estresse que acelera a produção de radicais livres, que, por sua vez, oxidam os fios, mudando a tonalidade deles. “É por isso que é importante tentar levar uma vida saudável, mais calma, o que, em tese, pode desacelerar esse embranquecimento dos fios”, explica Marília.

Quando parou de lutar contra os fios brancos, a assistente social Danielle de Oliveira descobriu que era possível se achar bonita de outra forma. “Eu olho para as minhas fotos antigas e me acho mais jovem agora, mesmo com o cabelo branco”, afirma. “É uma sensação muito boa de liberdade”.

TOP 5 PRODUTOS PARA CABELOS GRISALHOS

Os cabeleireiros Andy Carneiro e Ed Santana listam quais são os itens indispensáveis para quem deseja manter (e proteger!) os fios.

Cabeleireiro Ed Santana | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

1 – Xampu matizante



“É um produto com uma coloração revelada, um pouco roxeada, o que ajuda a evitar que os fios amarelem com o tempo”, diz Andy.

2 – Produtos de hidratação à base de óleosSegundo Andy, esses itens ajudam a recuperar o brilho e a emoliência do cabelo. “Auxiliam também a dar mais forma aos fios”, explica.

3 – Protetor térmico

Segundo os especialistas, cabelos brancos não costumam gostar de calor. Então, para evitar que a cor dos fios seja alterada, use um protetor antes de lançar mão da chapinha ou da escova.

4 – Creme de limpeza

“A dica é intercalar as lavagens do cabelo entre xampu e este creme”, sugere Ed. “É um produto que limpa os fios de forma mais gentil e mantém uma lubrificação maior, o que dá um resultado de acabamento mais polido”.

5 – Finalizador

Ed explica que é importante lançar mão de um produto que crie forma no cabelo. “O finalizador, como geleias ou gel, adicionam textura aos fios”, pontua.

Mandamentos dos cabelos grisalhos:

Atenção às dicas da dermatologista Marília Acioli para ter fios grisalhos saudáveis e fortes.

1 –Evite amarrar o seu cabelo de modo muito apertado e por longos períodos. Isso enfraquece os fios.

2 –Se você quer um cabelo forte, abra mão de dispositivos que aumentam o peso do cabelo, como alongamentos e mega hair.

3 –Cabelos brancos não se dão bem com o aquecimento dos fios, por isso, evite o dano térmico de chapinhas e escovas.