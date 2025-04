Nelson Maca lança Thank You Exu no dia 2 de abril

"O ódio contra pessoas negras nunca esteve tão violento e explícito”, diz o professor e poeta Nelson Maca - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O poeta e professor Nelson Maca acrescenta um adendo à frase que diz que toda pessoa negra deveria, um dia, pisar em solo africano. "Se não puder ir à África, então, que vá à Bahia", diz. No caso de Nelson, a materialização dessa afirmação não poderia ter sido mais emblemática.

Ele chegou a Salvador em 1987, mesmo ano do lançamento da música Faraó, divindade do Egito, imortalizada na voz de Margareth Menezes e na batida do grupo Olodum. "Foi assim que eu fui recebido", lembra o paranaense. Desde então, não saiu mais da capital baiana. Na próxima quarta-feira, 2, Nelson lança Thank You Exu, um conjunto de poemas inspirados no orixá. Este é o quinto livro do escritor.

Nascido em 1965, Nelson lançou a primeira obra, Gramática da Ira, em 2015. O escrito reunia poemas assinados pelo autor ao longo de muitos anos, todos fortemente influenciados pelas culturas da periferia e do rap. O livro veio depois de pedidos de admiradores. "Eu não queria lançar", diz Nelson, que se aproximou da escrita por meio de performances artísticas no palco. "Eu achava que a minha opção era a oralidade e não um livro".

Filho de uma quituteira e de um operário, Nelson teve contato com a poesia desde pequeno. A irmã mais velha, que é professora, o apresentou às obras de autores curitibanos como Paulo Leminski e Alice Ruiz.

O Movimento Negro introduziu novas possibilidades de escrita. "Fui percebendo que existe uma poesia negra, um cinema negro, um teatro negro", conta Nelson, que aos poucos foi inserindo esses elementos na própria obra.

Foi assim que surgiu o coletivo Blackitude. A iniciativa, criada por Nelson em 2000, reúne poetas, artistas e ativistas do hip hop, além de desenvolver outros trabalhos poéticos. O movimento deu origem a apresentações, festivais e oficinas que contaram com nomes como o do performer pernambucano Nelson Triunfo e do rapper paulista Thaíde.

Com o primeiro livro lançado, Nelson Maca se motivou a publicar novos. As produções reuniam, principalmente, poemas escritos e arquivados ao longo de vários anos. Para o autor, os contextos sociais e políticos atuais do Brasil permitem que materiais escritos há mais de uma década, e que expressam a raiva contra o racismo, sejam publicados sem necessidade de atualização.

"O ódio contra pessoas negras nunca esteve tão violento e explícito", afirma o paranaense. "Meus poemas não perderam a validade ou o vigor".

Universo simbólico

O universo simbólico de Exu ganha uma nova forma em Thank You Exu, de acordo com Nelson. A pesquisa sobre o orixá não é recente. Entre outubro e novembro de 2022, o escritor fez parte de uma residência artística de dois meses no Instituto Sacatar, em Itaparica. A experiência ajudou Nelson a fazer uma uma imersão que o possibilitou perceber a importância do orixá na vida cotidiana. "Exu é um elemento que orientou o meu texto", diz o autor.

Para ele, a experiência de estar isolado, mas rodeado pela energia da ilha de Itaparica, foi transformadora. "Me deu um novo olhar sobre a escrita e a performance, e isso certamente se reflete nos originais do livro", conta. Thank You Exu é composto por 21 poemas, distribuídos em três blocos temáticos: origem e movimento, linguagem e comunicação, e pertencimento.

"Em vez de ficar preocupado com a cachaça, com o charuto ou com o sexo, que são elementos muito ligados a uma imagem comum de Exu, resolvi explorar outros lados", diz o autor. Os textos formam uma narrativa que expõe a figura do orixá de forma multifacetada, o que inclui a origem, as funções e a presença no imaginário da cultura afro-baiana.

De acordo com o escritor Marcelino Freire, Nelson Maca é um dos grandes poetas do país. “A palavra dele é tamborismo”, afirma o pernambucano. “Primeiro vem no corpo, é a palavra que sacode, é poesia posta à rua”.

É Freire quem assina a apresentação do livro: "Exu vem para dizer que está do teu lado, e Nelson, mais do que qualquer outro poeta, é o Poeta-Exu de Grandeza".

Ele diz também que Nelson é responsável para apresentar artistas e sempre está presente quando ele precisa de ajuda. “Muito do que sei de literatura negra vem dos saraus e encruzilhadas em que ele me lançou”, diz. “Nelson é um irmão que eu amo”.

O visual gráfico de Thank You Exu é parte fundamental da obra. Assinado pelo designer Francisco Benevides, o projeto usa as cores preto, vermelho e branco, que evocam as simbologias do Candomblé. O layout ainda apresenta ilustrações de animais, plantas e ferramentas que dialogam com o conteúdo do livro.

Francisco atua como designer há 25 anos e se inspirou no dia a dia no terreiro e na observação dos símbolos do Candomblé, religião que cultua desde a juventude. "O tema de Thank You Exu é o meu contexto diário", conta o designer. "Inclusive, Exu é um dos orixás que carrego, por isso, estudo muito sobre ele".

Além da cópia impressa, o livro também contará com uma versão em audiobook, que traz todos os poemas gravados por Nelson e outros convidados.

Para o escritor, a obra é uma ferramenta para desassociar o orixá das comparações com o demônio, feitas principalmente pelos fiéis da crença cristã. Para as religiões de matriz africana, Exu é o orixá mensageiro, guardião das encruzilhadas e da comunicação entre os mundos. É conhecido pela habilidade de abrir caminhos, promover transformação e desafios.

"Eu queria trabalhar no desmonte deste estereótipo cristão que leva Exu para a esfera do mal, queria trazer textos mais afetivos, que falassem sobre a cura que salva e orienta, que é o que ele é", afirma Nelson.

Serviço:

Lançamento do livro Thank You Exu, de Nelson Maca

Data: 2 de abril, quarta-feira

Preço: R$ 50

Local: Espaço Cultural da Barroquinha. Rua do Couro, s/n, Barroquinha, Salvador

Horário: 18h