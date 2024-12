O charme e o negócio dos imóveis de locação: como hospedar bem

Turistas que preferem apartamentos a hotéis desejam ter uma experiência diferente - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A mensagem receptiva entoada nos primeiros versos da música carnavalesca We Are the World of Carnaval resume bem o espírito hospitaleiro de Salvador. De braços abertos, quem vive na cidade costuma não apenas cantar "que bom você chegou, bem-vindo a Salvador", mas também hospedar turistas com excelência.

Há mais de uma década, esta máxima virou renda extra e até profissão para moradores da capital. Com o aluguel de imóveis por curtas temporadas, eles enfrentam o desafio de atender às altas expectativas de turistas sobre a tão cantada receptividade baiana.

Os corretores Junior Barreto e Juno Nogueira seguiram a intuição e hoje cada um administra mais de 30 apartamentos, a maior parte na capital. "Eu percebi que era um negócio em potencial", diz Juno.

Mineiro, o profissional chegou a Salvador em 2018. Planejava passar quatro meses na cidade, mas segue até hoje. A carreira como administrador de locação de apartamentos começou na mesma época, quando passou a supervisionar o imóvel de um vizinho do prédio onde morava.

Toda a parte chata da administração de um apartamento ficou a cargo de Juno. "Problemas com internet, manutenção de eletrodomésticos, entrada e saída de hóspedes... cuido das crises", diz o profissional, que foi chamado por vizinhos para realizar o mesmo serviço em outros apartamentos. "Percebi que poderia ser uma boa fonte de renda e segui". Atualmente, são 40 unidades sob gerência do mineiro.

O soteropolitano Junior Barreto começou a administrar um imóvel da família em 2014 e logo se encantou pela possibilidade da locação por curta temporada. Em seguida, abriu um perfil no site americano de aluguéis de imóveis Airbnb e passou a ser convidado para administrar outros apartamentos de vizinhos. "Era uma época em que o Airbnb oferecia a opção de ser um ‘anfitrião’, que é um gestor de outros imóveis [certificado pelo site]", conta Junior.

Entre as principais tarefas de um administrador de imóveis por curta temporada estão a criação dos anúncios em sites de locação, a comunicação com os hóspedes, além da manutenção e limpeza dos apartamentos e casas.

A gestão de um imóvel de temporada é fonte de renda principal para Juno e Junior. Ambos recebem 15% do valor das reservas, que varia de acordo com as características da propriedade e época do ano.

Juno foi contratado pela administradora baiana Ana Tereza Cunha. Ela é dona de um imóvel no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e outro localizado em Praia do Forte. Os dois são voltados para agradar turistas que escolheram os destinos para passar curtas temporadas.

"Tenho 300 comentários no Airbnb e todos são excelentes", conta Ana. No site americano, a avaliação publicada pelos hóspedes vale ouro. Quanto mais bem avaliada for a estadia, mais o imóvel se destaca para possíveis interessados.

Ana conta a história de um casal pernambucano que escolheu o apartamento do Rio Vermelho para comemorar a lua de mel. "Era um sábado à noite e, logo neste dia, o aparelho de ar-condicionado resolveu dar pane", lembra.

Sem eletricista disponível para fazer o serviço, ela ofereceu ao casal uma diária em um hotel de luxo. "Era um absurdo eles ficarem esperando o conserto", diz. No dia seguinte, o casal voltou feliz da vida para o apartamento que já estava com o ar-condicionado funcionando. "Eu recebo como eu gosto de ser recebida".

Para Juno, o administrador de um imóvel para locação deve ter sempre à mão uma rede de contatos de profissionais como técnicos de refrigeração, chaveiros, vidraceiros e carpinteiros. "Principalmente na alta estação", destaca. O administrador costuma trabalhar com uma equipe de sete diaristas durante o verão.

Os turistas que preferem apartamentos a hotéis desejam ter uma experiência diferente, segundo Junior Barreto. "São hóspedes que são muito atentos aos detalhes e querem um apartamento com vista para o mar e algum diferencial", explica.

Entre os 32 apartamentos que administra, os mais procurados ficam nos bairros da Barra, Ondina, Rio Vermelho e Centro Histórico: "Os que ficam no Centro Histórico são os mais concorridos, têm 100% de ocupação o ano inteiro", diz ele.

Segundo Junior, a região histórica é procurada majoritariamente por turistas estrangeiros. Já o Rio Vermelho, comenta o administrador, recebe muitos casais brasileiros: “Outros bairros, como Pituba e Armação, são os preferidos por baianos que voltam para Salvador para visitar as famílias”.

Localização

A localização foi um requisito fundamental para que o empresário Renan Zangali comprasse um imóvel de locação. "Já adquiri pensando no Airbnb", diz. Na Avenida Contorno, de frente para a Baía de Todos-os-Santos, o apartamento foi comprado em 2021 e logo reformado e decorado para turistas.

No espaço, um quadro do Forte São Marcelo e uma pintura que remete ao mar se destacam. "Colocamos até um balanço dentro do apartamento para gerar uma boa experiência", conta Renan.

Focado em proporcionar uma estadia bem avaliada, o empresário chegou a fechar parcerias com empresas de passeio e de turismo: “Mas, deu muito trabalho porque eu acabava dividindo a responsabilidade da gestão”.

Atualmente, Renan tem apostado em sugerir roteiros pouco comuns para impressionar os hóspedes. “O turista costuma chegar muito perdido, então, eu indico opções que estão fora do radar, como uma tarde na Ilha dos Frades ou um passeio de canoa havaiana na Barra, isso agrega muito valor à nossa estadia”.

O principal público que se hospeda no apartamento de Renan são casais com mais de 40 anos que buscam por um local próximo dos pontos turísticos da cidade. “Esse é um hóspede que mantém o apartamento, não faz bagunça”, comenta.

Para o administrador Junior Barreto, um dos desafios de trabalhar com aluguel para curta temporada é o desconhecimento de alguns hóspedes com as plataformas de locação. “Tem hóspede que aluga por uma semana e acha que vai ter serviço de camareira, não somos um hotel”, afirma.

Além do Airbnb, Junior também mantem um perfil no site americano Booking, conhecido por oferecer sugestões de hotéis, pousadas e imóveis para curta temporada. De acordo com o profissional, o Airbnb presta uma boa assistência ao anfitrião, com seguro em caso de qualquer intercorrência com o imóvel.

No entanto, o Booking ainda é muito utilizado por turistas estrangeiros. A dobradinha entre os dois sites tem dado bons resultados para Junior. Todos os apartamentos que administra estão esgotados até março.

A relação de proximidade com hóspedes rende histórias curiosas. Juno conta que um casal de turistas estava em lua de mel e se hospedou em um imóvel gerenciado por ele. “No segundo dia de estadia, recebi uma ligação desesperada de um dos noivos dizendo que tinham discutido no corredor, a porta bateu, e eles ficaram trancados para fora do apartamento”. Juno chegou alguns minutos depois para tentar resolver a situação e encontrou os dois só de cueca no corredor. “A briga foi tamanha que o casamento acabou ali mesmo”.

A experiência ruim durante uma estadia, no entanto, é minoria nas hospedagens, garante Juno. Alguns locatários ficam tão felizes que acabam comprando o imóvel em que ficaram hospedados. “A relação fica íntima. Muitos já me convidaram para visitar a cidade natal deles”, conta Juno. “Já tomei café no Sul do Brasil com um hóspede de um dos apartamentos daqui de Salvador”.

Serviço: Como hospedar bem em cinco dicas

Proprietários e administradores de imóveis de locação por curta temporada dizem quais são os principais mandamentos para receber uma boa avaliação (e evitar dores de cabeça com hóspedes inoportunos).

Seja sincero

Honestidade é palavra de ordem quando o assunto são os anúncios de imóveis para locação. De acordo com o administrador Juno Nogueira, é muito importante que as fotos disponíveis em sites como Airbnb ou Booking sejam fieis à realidade. “Ninguém quer chegar ao apartamento acreditando que o quarto tem uma suíte e não encontrar isso”, alerta.

Foco na experiência

De acordo com os corretores, quem aluga um apartamento para curta temporada deseja receber um conforto semelhante ao que tem em casa, mas viver uma experiência diferente da que está acostumado. Por isso, vale investir em uma decoração diferenciada ou oferecer serviços extras (como sugerir programações, por exemplo).

Perrengue? Aqui não!

Tenha sempre em mãos uma lista de profissionais de confiança e disponíveis para te ajudar. Imagine hospedar um turista em pleno verão de Salvador e o ar-condicionado quebrar? Um especialista precisa estar a postos para resolver essa questão prontamente.

Deixe tudo claro

O hóspede precisa saber o que ele encontrará ao optar pelo seu imóvel. Portanto, o anúncio precisa vir acompanhado de tudo o que está disponível e o que você não oferece. Outras informações como a senha do Wi-fi, regras de convívio e dicas de funcionamento da casa podem estar à mostra num folheto dentro do imóvel.

Esteja disponível

Nada pior do que um hóspede que não consegue entrar em contato com o anfitrião. Por isso, mantenha um canal aberto com o locatário e responda o mais rápido possível. Isso vai te ajudar a sanar possíveis problemas e a ganhar a confiança do hóspede.

(Fontes: Ana Tereza Cunha e Renan Zangali, proprietários de imóveis para locação, e Junior Barreto e Juno Nogueira, corretores de imóveis)