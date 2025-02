O escritor e jornalista Marcus Gusmão lança Notícias ao Pipoqueiro

Notícias ao Pipoqueiro - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O meu pensamento é em zig zag", diz o jornalista Marcus Gusmão sobre o seu processo de escrita. Ao longo da carreira, o baiano nunca se identificou com outros jornalistas que escreviam reportagens de uma vez, rapidamente e sem muitas incertezas. "Eu sempre fui do escreve, apaga, tenta novamente". O processo artesanal e pessoal do escritor pode ser comprovado em Notícias ao Pipoqueiro, livro que será lançado amanhã (10), pela editora Licuri.

Este é o terceiro livro de Marcus. Com humor e leveza, a obra trata sobre como o escritor lidou com o diagnóstico e o tratamento de um câncer de próstata. A escrita é leve e transforma o leitor em cúmplice de cada revelação. Os 11 textos do livro seriam publicados, inicialmente, no perfil do autor no Instagram. Mas, o otimismo exacerbado dos usuários da plataforma o fez mudar de opinião. "Ainda tem as pessoas que fazem comentários sem noção com uma leitura muito superficial", comenta, com humor.

As cópias dos livros são encadernadas pelo próprio Marcus com o auxílio de um designer e de familiares dele. Cabe ao leitor escolher a cor da linha que será usada para amarrar as páginas e sugerir as músicas que Marcus deve ouvir enquanto faz a encadernação. "Eu gosto de oferecer uma experiência única para cada leitor", conta. Na capa, uma pulseira que lembra aquelas colocadas em pacientes de hospital traz o nome do livro e do autor.

A atenção aos detalhes vem da formação em comunicação. Morador de Salvador desde 1974, o conquistense começou a cursar jornalismo para se tornar fotógrafo. No caminho, acabou se apaixonando pela escrita. Um exercício que despertou a paixão foram as diversas cartas que escrevia para o Brasil durante a estadia de um ano em Moscou, na então União Soviética, em 1988. "Como na época não existia internet e o telefone era muito caro, me comunicava por carta", lembra.

O baú das correspondências escritas em Moscou só foi revirado no ano passado. Por insistência de amigos e familiares, o material será usado para escrever um novo livro que narra a experiência de Marcus na Rússia. "Esse é o próximo grande projeto que estou preparando", adianta. Assim como Notícias ao Pipoqueiro, o livro deve ser produzido artesanalmente.

Marcus conheceu o conceito de livros cartoneros em 2019, durante uma palestra do poeta sul-mato-grossense Douglas Diegues, que produz obras literárias com materiais vindos do lixo. "Foi uma grande revelação para mim", lembra. A informação chegou para Marcus ao mesmo tempo em que a filha dele fazia um curso de encadernação e repassou o conhecimento para o pai. O escritor conta que começou fazendo cadernos. Marcus visitava sebos e comprava enciclopédias velhas, tirava a capa e fazia livretos para presentear os amigos.

O livro cartonero surgiu na Argentina durante a crise econômica de 2001, criado por um grupo de pessoas em parceria com cooperativas de catadores de papel. Eles utilizavam materiais reciclados, especialmente papelão, para produzir livros com encadernação artesanal. O movimento, que promoveu justiça social e ambiental, se espalhou por países da América Latina, com forte resistência cultural e democratização do acesso à literatura. "Fiquei fascinado por essa história", diz Marcus que comprou a primeira impressora para produzir as obras por meio de financiamento coletivo on-line.

A técnica inspirou o autor a criar a editora Licuri Livros Artesanais, que trabalha exclusivamente com encadernação cartonera. A proposta de criar livros de forma artesanal reflete o envolvimento de Marcus com a literatura e o amor pelo processo manual. O escritor também oferece cursos de encadernação, alguns deles em escolas da capital. "Ano passado, fiz uma oficina com os alunos da Escola Municipal de Fazenda Coutos [localizada no subúrbio de Salvador] e conheci histórias incríveis de crianças", conta. "Uma delas sonhava em jogar no time de futebol Barcelona e a outra em ir ao shopping pela segunda vez".

Por meio da editora, Marcus já lançou os livros Licuri, de 2019, e Em Busca de Incertezas – Entrevistas em Páginas Amareladas, de 2023. Este último reúne entrevistas realizadas ao longo de 30 anos com personalidades como os escritores João Ubaldo Ribeiro, Dias Gomes e Ernst Widmer. A adaptação ao processo artesanal e a criação de uma publicação independente foram desafios para o lançamento da editora: “Mas, ao mesmo tempo, as maiores satisfações vieram justamente de fazer algo que refletisse o meu estilo e minha visão de mundo”.

O prefácio de Notícias ao Pipoqueiro é da professora e amiga Daniela Nogueira Amaral. Ela recebeu os textos do livro pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e ficou impressionada com os depoimentos. “Sob outras penas, eram trechos que poderiam soar vitimistas, mas que noticiados pela voz de Marcus pareciam risíveis e profundos ao mesmo tempo”, conta.

A forma como Marcus narra as histórias pessoais também comove a poeta e professora Kátia Borges. “Ele é um narrador raro, daqueles que conquista pela extrema sinceridade, além de ser um artista dos livros cartoneros”, comenta. Ela conheceu Marcus em uma palestra na Biblioteca Central, no bairro dos Barris, em Salvador. Na ocasião, ele falava sobre a estadia na União Soviética. “Fiquei encantada com o relato, era muito pessoal, intenso e bem-humorado”.

O humor, de acordo com Marcus, faz parte da vida dele. Ao descobrir o câncer, achou que a vida ia virar de cabeça para baixo, mas, com surpresa, percebeu que pouco mudou. “Claro, você até altera algumas coisas na sua rotina, batem uns pensamentos, mas, de um modo geral ficou tudo mais leve”, relata Marcus. A leveza está presente em Notícias ao Pipoqueiro. “Faz parte de quem eu sou, sou um brincalhão mesmo”.

Serviço:

Lançamento do livro Notícias ao Pipoqueiro

Onde: Acarajé da Ana, na Rua Padre Daniel Lisboa, 122, Brotas

Quando: 10 de fevereiro (segunda-feira), das 17h às 20h

Preço promocional de lançamento: R$ 20

Reservas: [email protected]