OUVIR, LER, IR OUVIR, LER, IR OUVIR, LER, IR

Luana Tamaoki Serrat - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Ouvir

Adoro saciar a vontade de ouvir uma música que estou com vontade e deixar a sequência do aleatório me levar a outras canções. Fui dar uma olhada no que mais tenho ouvido ultimamente e, sem surpresa, Caetano segue sendo o maior na minha playlist. Faço um destaque para o disco Xande canta Caetano – arranhei o vinil de tanto ouvir! Mãeana canta JG tem sido forte na minha trilha sonora das aulas de Tecido Acrobático, dançar nos ares com 'hã, hã, hã' dessa moça tem seu lugar... Mas meu Rei é Lazzo Matumbi! Acho que essa história de que baiano fala “Meu rei” é porque a gente tem um Lazzo Matumbi pra chamar de nosso. E ele cantando Luís Melodia... a gente só responde: vem correndo, me abraça e me beija... Tô só esperando esse álbum!

Em meio ao processo de leituras para minha pesquisa de mestrado, me aprofundei ainda mais no universo do circo. Os estudos acadêmicos, os processos artísticos e a produção literária sobre o tema têm se expandido de maneira significativa. Até me aventurei a contribuir também: junto com Virginia Yoemi e Simone Requião, lançamos em 2021 o livro Anselmo Serrat e Seu Circo Brasileiro, que apresenta roteiros, processos criativos e registros dos principais trabalhos de Picolino. No entanto, o que mais me tocou e que recomendo a todos é O Fantasma do Circo, de Verônica Tamaoki. Um romance que não me canso de revisitar – e, quem sabe, um dia vamos transformá-lo em filme. A obra narra a história de amor entre o poeta Fagundes Varela e a artista de circo Alice Guilhermina Luande, enquanto também apresenta a trajetória do circo no Brasil, mostrando personagens fundamentais que ajudaram a moldar essa rica tradição.

Não tem como não sugerir: venham ao Circo Picolino, que está a cada dia mais bonito, com diversas atrações bacanas (espetáculos e show), oficinas e aulas. Mas, caso você esteja um pouco mais distante de nós, o grupo residente Fulanas Cia de Circo estará circulando com o espetáculo Clássicas pelos espaços Boca de Brasa agora em fevereiro, durante a programação da II edição do Curto Circuito das Artes - Valéria (dia 1º), Subúrbio 360° (7), Cajazeiras (8) e Centro Cultural Sesi Casa Branca (16), sempre às 16h – exceto Subúrbio 360°, que ocorrerá às 15h.

*Atriz circense, integrante da Fulanas Cia de Circo e coordenadora artística do Circo Picolino