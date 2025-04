Por relações mais saudáveis

Dani Rita é psicóloga e escritora - Foto: Divulgação

Ouvir:

Desde a infância, a música sempre foi minha grande companhia. Lembro dos vinis tocando alto nos finais de semana, embalando momentos simples e felizes em família. Foi assim que conheci Chico Buarque, Titãs e tantos outros. Cresci ao som de Legião Urbana, Cazuza, Cássia Eller, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi… e o melhor não era só ouvir, mas compartilhar essas músicas. Nesse processo, me aproximei de músicos que se tornaram amigos, colegas, amores. Hoje, adulta e ainda apaixonada pela música, sigo descobrindo novos talentos. Um deles é Jordi Amorim, instrumentista baiano que acaba de lançar 1968, uma música instrumental que atravessa gerações e emoções. Uma homenagem à sua mãe e um convite para sentir cada nota.

Ler:

Assim como nos alimentamos de comida e bebida, também nos nutrimos de boas leituras. Ler é viajar para dentro de nós mesmos, crescer e aprender. E é com essa visão que recomendo o Guia Prático de Orientação Parental, novo lançamento da Sanar. Este livro traz informações essenciais para pais e profissionais que lidam com crianças e adolescentes, ajudando-os a compreender e manejar os desafios da parentalidade. Como autora e psicóloga infantil e parental, compartilho minha experiência de 12 anos na clínica para abordar, de forma acessível e fundamentada, os dilemas familiares mais comuns. A obra oferece reflexões, estudos de caso, atividades lúdicas e sugestões bibliográficas, sempre com o objetivo de apoiar pais e profissionais na construção de relações mais saudáveis e equilibradas. Afinal, ser mãe e pai é um desafio constante – e também uma jornada de aprendizado.

Ir:

Gosto de tudo que se move e conta uma boa história. E, por isso, meus lugares favoritos em Salvador são os que respiram cultura. O Santo Antônio Além do Carmo é um deles. Sempre que quero apresentar a cidade a alguém ou celebrar momentos especiais, escolho esse pedaço do centro histórico que me conecta às minhas raízes. Além da arquitetura encantadora, o bairro reúne cafeterias, bares, restaurantes e lojas de artesanato com um charme único. Mas o que realmente torna esse lugar especial é a energia que ele transmite. Estar no Santo Antônio é mais do que ver – é sentir. É viver Salvador em sua essência.

*Psicóloga e escritora