Produtos artesenais e inspirados em outras culturas põem Padó no mapa

Serviço de café da manhã inclui, entre outros itens, sanduíche de pão tostado com camarão frio e cookies - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

São quase 8h de um domingo chuvoso e cerca de 20 pessoas aglomeram-se em frente a um prédio residencial de três andares no bairro da Barra, em Salvador. Com grupos de jovens e famílias, a fila aguarda a abertura da Padó, padaria localizada no térreo do edifício. A movimentação gerada pela Padó é algo novo na rua Doutor João Pondé, predominantemente residencial.

O destaque da padaria é o serviço de café da manhã. Num espaço pequeno, com sete mesas, a Padó oferece um cardápio que varia entre itens que fazem parte do costume do baiano ao acordar – como queijo quente e café coado – e comidas que surpreendem. A opção mais pedida da casa é uma delas: um sanduíche de pão tostado com camarão frio e katsuobushi, preparo comum na culinária japonesa feito com filés de peixe desidratados.

Entre os doces, o sucesso de vendas é o cookie. No cardápio de sobremesas, há ainda outros itens de inspiração americana, como o muffin de amora, a cheesecake com frutas vermelhas e o banana bread com calda de caramelo salgado. Essa mistura de referências que vai do Japão aos Estados Unidos vem das viagens do casal dono do estabelecimento, os cozinheiros Elvira Mitsue e Deivid Carneiro.

De família japonesa, Elvira garante que, do pão ao sorvete, todos os itens servidos são de produção própria. “Muita gente fica chateada e diz que somos preguiçosos porque só abrimos no turno da manhã, mas, enquanto não atendemos ao público, estamos trabalhando nos bastidores, na cozinha”, diz a paulistana que morou em Feira de Santana durante toda a vida. Lá, a família dela tinha uma pizzaria.

Os proprietários e cozinheiros da Padó, Deivid Carneiro e Elvira Mitsue | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A aproximação de Elvira com a panificação veio antes do sonho de ter uma padaria. Durante o isolamento causado pela pandemia de Covid-19, a cozinheira e o marido começaram a fazer pão de fermentação natural em casa para passar o tempo. Natural de Camaçari, Deivid colocava em prática as técnicas de panificação aprendidas na faculdade de Gastronomia e tomou gosto pela produção artesanal.



“Não tínhamos o sonho de abrir uma padaria, mas Deivid sempre teve uma veia empreendedora e começou a profissionalizar a brincadeira”, diz Elvira. O empresário comprou um forno exclusivo para o negócio e, sem espaço para instalar o equipamento na cozinha, colocou na sala de casa. “Em seguida, comprou um forno combinado, uma masseira de pães e, depois, me contou que tinha comprado um ponto físico e que ali seria a nossa padaria”, lembra.

O nome Padó surgiu como uma referência às “padocas”, apelido dado por paulistas a padarias que oferecem opções de café da manhã. “Achei que era um nome sonoro e falei para Deivid no dia do aniversário dele: foi o meu presente”, conta a cozinheira. O sócio já morava na Barra e, sentindo falta de locais para tomar café da manhã na região, elegeu o bairro para instalar a Padó.

Elvira embarcou na ideia, mas considerou a aposta ousada. Outros bairros da cidade, como Rio Vermelho e Pituba, concentram boa parte de estabelecimentos similares que têm feito sucesso nos últimos anos. É o caso das lojas Mafê Café, Le Lapin, Coffeetown e Casa Castanho. Este último, no entanto, seguiu os passos da Padó e abriu uma unidade na Barra no início deste ano.

Quem vê a atual disputa por mesas na padaria durante os fins de semana não imagina que, no início, Elvira previa atender em torno de 10 clientes por dia. “A gente pensava que ia receber apenas os vizinhos aqui da Barra”, conta. Ela diz que o sucesso veio do boca a boca dos clientes. “A gente nunca fez propaganda”. Elvira percebeu sinais da repercussão positiva quando já não reconhecia os clientes e a fila no portão do prédio ficou grande.

Num dia de pico, lembra a cozinheira com pesar, ela teve que fechar o portão mais cedo do que o horário habitual de fim de atendimento, às 12h30. “Não tinha mais pão, e quem estava dentro consumiu o que tinha”. Para dar conta do sucesso, a equipe aumentou de três para oito pessoas. Além disso, nos fins de semana, a Padó conta com outros dois profissionais.

O casal também é dono de uma pizzaria na Barra, que atende por delivery e serviu de ponto de partida para a abertura da Padó. A Don Basílico oferece pizzas feitas em forno a lenha e serve de espaço de experimentação. “A gente testa fornecedores para depois trazer para a Padó, que é o nosso foco”, revela Elvira.

Clientes

O industriário de 57 anos Moisés Cruz é morador do bairro e foi o primeiro cliente a entrar na Padó. “Cheguei 10 minutos antes do horário marcado para a abertura”, conta sobre o dia da inauguração da loja física. A relação de Moisés com a padaria vem desde a pandemia. Os pães de Elvira e Deivid chegaram à mesa de Moisés por indicação de um amigo e conquistaram toda a família do industriário.

Na Padó, os pratos favoritos do frequentador assíduo são o sanduíche de camarão e uma torrada com presunto parma. “Mas eu poderia citar o cardápio completo, porque eu já provei de tudo”, conta. Desde a abertura da loja, o cliente toma café na Padó pelo menos uma vez por semana. “Dou preferência às quintas-feiras porque é o dia menos concorrido”.

O estabelecimento não aceita reservas, por isso, para quem deseja desviar das filas, assim como Moisés, Elvira dá a dica de evitar os fins de semana. “As pessoas veem as filas no sábado ou domingo e acham que todos os dias a loja fica movimentada assim, mas, durante a semana é bem mais tranquilo”, indica. Uma explicação para o tempo de espera, segundo Elvira, está na cultura soteropolitana.

Ela e o marido perceberam que os moradores de Salvador preferem que o pedido seja entregue na mesa. “Os turistas, por exemplo, chegam no balcão, pedem para viagem e comem na fila ou abrem uma canga no chão”, conta Elvira. Para diminuir as aglomerações, os sócios incluíram duas mesas do lado de fora, somando nove no total, e apostaram no atendimento rápido para aumentar o fluxo de clientes.

Elvira e Deivid planejam abrir a Padó nas quartas-feiras à tarde e projetam abrir outra unidade. “Mas, tudo com calma, porque abrir novos pontos não é a nossa prioridade”, diz Elvira. A dupla também pensa em abrir uma cozinha auxiliar que possa cooperar com a produção da Padó. “Quem está por detrás da gastronomia sabe que é difícil ampliar sem abrir mão da qualidade. A Padó nasceu dos nossos desejos, então, não queremos perder isso”.

Serviço

Padó

Endereço: R. Dr. João Pondé, 480 Térreo - Loja 01 - Barra

Horário de funcionamento: 8h - 12h30

Sugestões de pratos: Sand de camarão com katsuobushi, toast de parma e cookie.

Instagram: @pado.padaria