Purgatório Bar vence o prêmio Melhores da Taça 2023

Imagine alguém te indicar com entusiasmo um lugar para tomar bons drinques, além de ouvir jazz ou blues, mas não te fornecer o endereço. Parece a clássica piada que atribui ao carioca o costume de dizer "aparece lá em casa" sem informar onde mora. Mas esse é mais ou menos o marketing adotado pelo Purgatório Bar, que fica no bairro...ah, não posso contar, desculpe.



O bar inspira-se no conceito speakeasy (algo como fale baixo, em inglês), nome dado aos botecos clandestinos que surgiram a partir de 1920 nos Estados Unidos, quando o governo daquele país decretou a Lei Seca, proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas. Os clientes desses bares eram obrigados a agir discretamente para não chamarem a atenção das autoridades.



Mas se adota o silêncio quanto à localização do bar, a sua diretoria ganhou esta semana um motivo para fazer publicidade. O Purgatório venceu o prêmio Melhores da Taça, na categoria Melhores Cartas de Bebidas do Brasil, da revista Prazeres da Mesa, em São Paulo.



A variedade etílica do bar, aliás, é obra do soteropolitano Jonatan Albuquerque, um dos três sócios do empreendimento, junto com Pedro Magalhães e Edno Alves. A história de Jonatan com o balcão é cinematográfica.



Depois de trabalhar por quatro anos na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, Jonatan fez um acordo para ser demitido e usou o dinheiro da rescisão para viajar a Bali, na Indonésia, estudar mixologia – a combinação de ingredientes para a criação de drinques. Depois, aprimorou sua formação em algumas das principais cidades europeias, Lisboa, Barcelona, Paris, Milão e Frankfurt.

O curioso é que Jonatan mergulhou pela primeira vez no universo das receitas de drinques por casualidade. Ex-funcionário do setor de turismo, ele sentiu necessidade de aprender inglês e se matriculou em um intercâmbio no Canadá. Encantou-se pelo país e decidiu morar por lá e o trabalho que apareceu foi como bartender.

De volta ao Brasil depois de percorrer o mundo atrás de receitas paradisíacas, Jonatan começou a fazer drinques para eventos em Recife e quando foi contratado para fazer o mesmo em Aracaju, percebeu que a capital sergipana tinha espaço para empreender e montou o seu primeiro speakeasy, o Hidden (escondido, em inglês). Foi lá que conheceu como clientes os outros dois soteropolitanos que o convidaram para abrir um speakeasy em Salvador.

O Hidden, aliás, foi finalista do prêmio Prazeres da Mesa, na categoria drink, com a receita de Moscow Mule, a mesma que pode ser apreciada no Purgatório, cujos conceito e decoração foram inspirados na Divina Comédia, de Dante Alighieri. As paredes e o mobiliário são basicamente rubro-negros e a letra G estilizada com chifres estampa rótulos de garrafas decorativas na vitrine.

A questão conceitual interfere diretamente nas cartas de bebidas dos dois bares de Jonatan. O soteropolitano Purgatório, por exemplo, traz o Menu Provocativo dos Pecados, com drinques que levam nomes como gula, avareza, soberba e luxúria. Nesses casos, o cliente não é informado sobre os ingredientes de cada bebida e aceita o convite para degustar o desconhecido.

"A ideia é que o cliente tenha uma experiência sensorial e vá tentando adivinhar os ingredientes ', explica Jonatan. Mas os funcionários precisam perguntar antes se o degustador tem intolerância a alguma substância. Um drinque no inferno? Não, no Purgatório.



A ambientação traz elementos lúdicos, como uma poltrona e uma escada para o céu fixada em uma parede, que leva a uma pequena janela pintada no teto em forma de nuvens. Conta-se que um jovem cliente cometeu o pecado da ingenuidade motivada pelo consumo de álcool e tentou subir a escada e caiu. Por sorte, a queda terminou no chão do Purgatório mesmo. Depois desse episódio, foi fixada uma frase ao lado da escada informando que aquela subida não é a melhor maneira de chegar ao paraíso.



Por falar em paraíso, os crentes sonham com a vida eterna no céu, mas no Purgatório Bar a duração máxima de permanência de cada cliente às sextas aos sábados é de três horas. Há um turno que vai das 19h às 22h e outro que vai das 22h às 1h. O cliente é informado do seu turno quando faz a reserva online. Às quartas e quintas, quando há shows de jazz e blues, respectivamente, o bar funciona em turno único.



Poucos dias antes de completar o seu primeiro aniversário, o Purgatório vai participar da versão brasileira da Negroni Week, entre 18 e 24 de setembro, quando dezenas de bares apresentam suas versões de um dos drinques mais famosos do mundo.



A cozinha do Purgatório está a cargo de Edu Moraes, que participou este ano do reality show Top Chef Brasil, da TV Record. Edu conheceu Jonatan no evento de um restaurante no Centro Histórico. "Estamos preparando um novo cardápio aqui no bar", conta Edu.



Para saber mais sobre o bar, inclusive onde ele fica, é preciso acessar o website do local www.purgatorio.com.br , fazer reserva para um dos 50 lugares disponíveis e receber a indicação do endereço e a senha de acesso para falar depois de bater à porta.



Claro que uma busca no Google pode desvendar o mistério da localização do bar, que completa um ano no próximo dia 5 de outubro. Mas os sócios apostam no ritual de segredo para atiçar a vontade da clientela. A reserva custa R$ 50 e o valor é convertido em consumação mínima.