Restaurantes e bares do Santo Antônio participam da Rota dos Presépios | A TARDE

No Natal de 2023 faz exatos 800 anos da montagem do primeiro presépio. Mas foi apenas há quatro anos que uma nova tradição com esse símbolo natalino foi criada em Salvador. A Rota dos Presépios é um projeto no Centro Histórico da capital baiana com maquetes de Natal montadas por igrejas, moradores e donos de restaurantes, bares, pousadas, galerias e cafeterias.

No total, são 32 presépios abertos à visitação gratuita até o dia 6 de janeiro. Desses, 20 estão no Santo Antônio Além do Carmo, bairro que se tornou um polo gastronômico de Salvador com novos restaurantes e cafés em edificações históricas. Na região, donos desses estabelecimentos toparam participar do circuito dos presépios.

É o caso da empresária e educadora Margarette Rodrigues, do restaurante Casa da Farinha, na rua principal do bairro. Para participar, Margarette resgatou uma maquete que havia feito com algumas alunas há oito anos. “Chamei quatro artistas com a ideia de falar nesse presépio das culturas afro, indígena e nordestina”, diz a empresária.

Na composição, um menino Jesus indígena com cocar é recebido por uma Maria negra com turbante e um José com chapéu de palha. “E os três reis magos são um trio nordestino”, completa. O tema dos reis magos combina com o Casa de Farinha, que é especializado em comida nordestina.

O restaurante tem dois anos em funcionamento numa edificação do século 18. Nessa mistura de referências e temporalidades, na ceia da família de Margarette o baião de dois não pode faltar: “Já é um clássico do nosso Natal”. O prato é servido ao lado de preparações tradicionais do período, como rabanada e farofa com passas.

A educadora foi convidada a participar da Rota dos Presépios pelo criador do projeto, o fotógrafo Mario Edson. Ele criou o circuito com presépios de moradores do Centro Histórico. Neste ano, a iniciativa recebeu apoio da prefeitura e incluiu estabelecimentos comerciais. “A provocação foi construir um presépio que dialogasse com o ramo de negócios”, explica Mario.

Origem

A ideia do circuito surgiu quando o fotógrafo se mudou para o Santo Antônio, em 2019. “Percebi a quantidade de residências que montavam presépios aqui. E o mais curioso é que muitas senhoras em idade avançada montavam presépios grandes, alguns que ocupam a sala da casa”, diz.

Ele distribuiu avisos às moradoras com os dizeres “aqui tem presépio”. Elas colocaram nas portas das casas em convite à visitação. “Foi lindo. Além de valorizar e reconhecer o trabalho dessas mulheres, criamos um movimento”, lembra.

Para celebrar o projeto, Mario também liderou neste ano um time de cinco artistas para a criação de um presépio com três metros de extensão. A maquete está no Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

Amanhã, dia de Natal, o bairro deve ainda receber fiéis para uma missa campal com o Coral Ecumênico da Bahia. A celebração será realizada pela Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, responsável pelo presépio, às 18h. As maquetes seguem para visitação até o Dia de Reis, quando a tradição católica orienta o desmonte das representações.

Na mesma rua da paróquia, a Padoca do Carmo também está na Rota dos Presépios. Sócio da cafeteria, o empresário Daniel Passos conta que a maquete foi construída pela mãe dele, a arquiteta e paisagista Rachel Mascarenhas.

A inspiração foi nos terrários da Padoca, conhecida pelos pães de fermentação natural e pelo local da cafeteria, numa casa histórica do bairro.

A ceia da família de Daniel será centrada no elemento que, para eles e para a tradição católica, representa a comunhão: o pão. “Não pode faltar o alimento que simboliza a comunhão e que é o nosso carro-chefe”, diz o empresário. Seguindo o conceito, a Padoca investiu em panetones de fermentação natural nesse fim de ano. “Os panetones e as rabanadas feitas com o nosso brioche são essenciais na ceia de Natal”.

Bairro híbrido

Em outro casarão do Santo Antônio, o empresário alagoano Gustavo Acioli abriu há um mês a pizzaria Ziggy Pizza Pub. E já aderiu à tradição do circuito de presépios do bairro. Apesar de não ser religioso, Gustavo quis participar do projeto como uma forma de integração à comunidade do Santo Antônio: “Quando abrimos a Ziggy fomos muito acolhidos”.

O empresário conta que Mario deu liberdade para ele criar o presépio como desejasse. “Tentei sintetizar o sentimento do presépio, que é ser recebido pelos entes amados”. Dessa forma, Gustavo montou a representação da Sagrada Família em rosa, cor que, para ele, simboliza o espaço diverso e acolhedor da pizzaria.

O estabelecimento, explica o dono, é inspirado em Ziggy Stardust, um personagem alienígena que funcionava como alter ego do cantor e compositor americano David Bowie. “Ziggy, por vir de fora do planeta, trazia várias características que antecipavam tendências de um mundo ocidental mais aberto e livre sexualmente”.

Para Gustavo, o Santo Antônio é um local que tem unido o novo e o tradicional: “É um bairro híbrido, que tem a atividade turística, mas que preserva as características culturais de seus moradores”. A ampliação da Rota dos Presépios, incluindo maquetes tradicionais de casas do bairro com composições novas de estabelecimentos comerciais é um símbolo disso.

Família

Criador do projeto, Mario conta que a relação dele com a maquete cristã vem da infância. “Minha vó montava um grande presépio, o que era motivo de festa para mim e para meus primos, que a ajudávamos. Era algo mágico para nós, o sagrado, o cheiro do incenso e das folhas de pitanga que minha vó usava”, lembra o fotógrafo. “Mantive e mantenho essa tradição até hoje”.

Apesar da participação no projeto natalino, Margarette diz que nunca teve uma relação forte com a comemoração: “Sempre tive uma vida muito difícil e, no Natal, tem casas com muita comida e muita gente sem comer”.

A conexão com a comemoração mudou quando ela virou mãe: “Certa vez, eu não arrumei a casa para o Natal e meus filhos fizeram um presépio de papel”.

No mesmo dia, lembra a educadora, ela comprou uma árvore de Natal e, desde então, decora a casa para a festividade. O incômodo com a desigualdade, no entanto, continuou, e Margarette aproveita a condição que tem para fazer quentinhas e distribuir no dia 25 de dezembro. A tradição da distribuição de comida tem relação com a forma como Mario enxerga os presépios.

“O presépio remete uma mensagem de paz e amor”, diz o criador do circuito. Apesar de considerar a importância no projeto, Mario lamenta que, por conta da violência na cidade, moradores estão mais receosos em abrir as casas para visitação. Ainda assim, o plano dele é ampliar o número de participantes no ano que vem: “O mundo nunca careceu tanto de presépios como agora”.

O surgimento do presépio

O presépio que representa o nascimento de Jesus Cristo foi criado por São Francisco de Assis. E foi montado pela primeira vez numa gruta de uma cidade da Itália. São Francisco queria explicar a história cristã para fiéis que não sabiam ler e escrever e pediu permissão para a Igreja Católica para fazer a maquete, até então proibida pela religião. O nome “presépio” vem do latim e significa “estábulo” ou “curral”, em referência à manjedoura onde Jesus teria nascido.

A Rota dos Presépios

Os presépios ficarão em exposição gratuita até 6 de janeiro.

Ateliê Rei do Mosaico

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Quinta a domingo, das 16h às 20h

Associação Protetora dos Desvalidos – SPD

Endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, 17 – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Casa da Devoção Popular a Santo Antônio / Rodrigo Guedes

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 559 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Sábado e domingo, das 15h às 20h

Igreja da Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 60 – Santo Antônio Além do Carmo. O Presépio fica na área externa da igreja

Horário de visitação: 24 horas por dia

Igreja Nossa Senhora da Piedade e Recolhimento do Bom Jesus dos Perdões

Endereço: Rua dos Perdões, 110 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a sábado, às 7h; quinta às 17h30, e domingo às 10h e 16h

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Endereço: Largo do Pelourinho, s/n – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Instituto Negra Jhô

Endereço: Rua das Laranjeiras, 10 – Pelourinho

Horário de visitação: 10h às 17h

Museu Nacional de Enfermagem do Cofen – MuNEAN

Endereço: Rua João de Deus, 5 – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda-feira: 12h às 17h – Terça a sexta: 9h às 17h – Sábado: 10h às 13h

Museu da Gastronomia Baiana

Endereço: Largo do Pelourinho, 13/19 – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 11h30 às 15h30

M.E. Ateliê da Fotografia

Endereço: Ladeira do Boqueirão, 6 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Sexta-feira, das 17h às 19h; sábados e domingos, das 16h às 19h

Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 6 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda, quinta e sexta, das 8h às 17h; terça e quarta, das 19h às 20h30; domingo, das 8h às 11h

Pousada Beija Flor

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 259 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a domingo: 10h às 18h

Pousada Des Arts

Endereço: Ruas Direita do Santo Antônio, 90 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Quarta a domingo, das 12h às 18h

Pousada do Boqueirão

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 48 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 7h às 19h

Abará da Vovó

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 16/18, Cruz do Pascoal – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Terça a sábado, das 15h às 22h

Antique Bistrô

Endereço: Rua do Carmo, 6 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Terça a sábado, das 12h às 21h – Domingo: 12h às 19h

Boteco do Viajante

Endereço: Rua Maciel de Baixo, 15 – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 11h30 às 19h30

OBS: 25, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro – restaurante fechado

Cantina da Lua

Endereço: Praça 15 de novembro, 2, Terreiro de Jesus – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 15h às 22h

Casa da Farinha

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 97 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Quinta, das 18h às 22h; sexta e sábado, das 11h30 às 22h; e domingo, das 11h30 às 18h

Chocolates Marrom Marfim

Endereço: Rua Gregório de Matos, 17 – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a quinta, das 10h às 20h; sexta e sábado das 10h às 23h; e domingo, das 10h às 20h

Fera Petiscaria e Bar

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 390 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Quarta-feira, das 16h às 21h; quinta a sábado, das 12h às 22h; e domingo, das 12h às 20h

Maria Mata Mouro

Endereço: Rua da Ordem Terceira, 8 – Pelourinho

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 11h30 às 21h

Oxente Bistrô

Endereço: Rua das Portas do Carmo, 3 – Pelourinho

Horário de visitação: Terça a quinta, das 17h às 20h

Padoca do Carmo

Endereço: Rua do Carmo, 13 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a sexta, das 8h30 às 11h30; sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h

Panificadora Santo Antônio

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 77, Térreo – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a sábado, das 6h30 às 19h; domingo, das 7h às 12h

Pelô Bistrô

Endereço: Rua das Portas do Carmo, 6 – Pelourinho (no Hotel Casa do Amarelindo)

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 10h às 20h

Tropicália Gelato & Caffé

Endereço: Rua da Misericórdia, nº 7, loja 3 – em frente ao Museu da Misericórdia

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 10h às 19h

Ziggy Pizza Pub

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 13 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Quarta a domingo, das 18h às 23h

Álvaro Lessa

Endereço: Ciqueira Campos, 63 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 17h às 20h

Dora

Endereço: Rua dos Ossos – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 17h às 20h

Marijones

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 17h às 20h

Gabriela

Endereço: Rua dos Adobes, 63 – Santo Antônio Além do Carmo

Horário de visitação: Segunda a domingo, das 8h às 17h