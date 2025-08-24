Três produções culturais para refletir sobre a identidade negra no Brasil

Exposição Ele é Xangô, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc Foto: Carolina Fidelis / Divulgação - Foto: Carolina Fidelis / Divulgação

Ouvir:

A música Até sua Alma, de Djonga, com Tasha e Tracie, aborda temas como superação, resistência e identidade cultural. A introdução de Léo Gordo ressalta a importância da fé e da cultura afro-brasileira, que faz uma saudação e lembra que a honra pertence a Deus e aos orixás, enquanto a referência a "Dai a César o que é de César" clama por justiça social para o povo negro.

Djonga contrapõe sua ascensão à realidade de muitos que enfrentam opressão, enfatizando a importância de manter a essência diante das pressões da indústria cultural. Tasha e Tracie compartilham suas experiências como mulheres negras que superaram barreiras por meio da música. O final, com uma intervenção de Mano Brown, reforça a resiliência e a beleza da comunidade negra, simbolizada pela metáfora da "verdadeira dama da noite".

Tudo sobre Muito em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rapper Djonga lançou a música Até sua Alma | Foto: @aquadrilh / Divulgação

Ler:

Vidas rebeldes, belos experimentos é uma obra de Saidiya Hartman que investiga a vida de jovens negras rebeldes e suas vivências de resistência contra as opressões sociais e raciais no início do século 20. O livro utiliza uma abordagem que combina pesquisa histórica e narrativa literária.

Ir:

A exposição Ele é Xangô, na Casa do Benin, apresenta 23 fotografias que contam a história do sagrado e dos mistérios da espiritualidade africana. A exposição conta com duas instalações: a primeira apresenta objetos ressignificados, incluindo uma série de moringas associadas aos orixás.

Já a instalação Corpo-esteira consiste em um conjunto de seis esteiras que remetem ao barco dos Filhos de Santo da Mãe Simplícia de Ogum Dequissi, importante Ialorixá da Casa Oxumarê. No corpo-esteira, os signos pintados pelo artista se juntam às ferramentas dos Orixás, feitas no ateliê de José Adário, Mestre Ferreiro do Orixás.

Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador | Foto: Carolina Fidelis / Divulgação

*Artista visual