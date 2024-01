Ações da Boeing desabam após suspensão de modelo de avião | A TARDE

As ações da Boeing contabilizaram uma queda de mais de 8% nas negociações de pré-mercado dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 8. O impacto negativo acontece após a proibição do uso do modelo 737 Max 9 pela Administração Federal de Aviação do país.

Durante o fim de semana, um pedaço da fuselagem de um avião se soltou em pleno voo da Alaska Airlines. O piloto precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Portland, no Oregon.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o buraco na lateral do avião, enquanto passageiros usam máscaras de oxigênio. No momento do incidente, a aeronave transportava 177 pessoas.

Por volta das 7h30 desta segunda-feira, as ações da Boeing tombavam 8,55%, sendo negociadas a US$ 227,42 no pré-mercado americano, enquanto as ações da Airbus, rival da companhia, avançavam 1,8%.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA está investigando as causas do acidente.