Acusado de corrupção, presidente do Sri Lanka tenta fugir do país

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, teve a fuga frustrada, nesta segunda-feira, 11, no aeroporto de Colombo, capital do país. Ele tentava embarcar para Dubai quando foi impedido por funcionários da imigração.



Rajapaksa não teve acesso à área VIP onde teria o passaporte carimbado rapidamente e, como não quis enfrentar a fila comum, temendo reações violentas, deixou o local e seguiu para uma base militar, já que teve a casa tomada por manifestantes.

O presidente enfrenta uma onda violenta de protestos contra o seu governo, alvo de denúncias de corrupção. Temendo a ira da população, outros membros da administração também têm tentado deixar o país, sem sucesso.

O seu irmão mais novo, Basil Rajapaksa, que já foi ministro das Finanças, também foi impedido de embarcar para os Estados Unidos nesta terça-feira, 12.

Segundo agências de notícias, uma moção foi apresentada à Suprema Corte do Sri Lanka para proibir a saída de integrantes da família Rajapaksa do país, como Mahinda Rajapaksa, irmão mais velho de presidente, que foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em maio.

Para pacificar o Sri Lanka, o presidente promete renunciar ao cargo nesta quarta-feira (13).