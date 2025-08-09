Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA YORK

Adolescente provoca tiroteio na Times Square e deixa três feridos

Atirador está sob custódia e a arma foi apreendida

Por Redação

09/08/2025 - 10:45 h
Polícia fecha seis quarteirões em Nova York
Polícia fecha seis quarteirões em Nova York -

Um tiroteio na famosa Times Square, em Nova Iorque, deixou três pessoas baleadas na madrugada deste sábado, 9, segundo informou o Departamento de Polícia da cidade. O atirador, um adolescente de 17 anos, está sob custódia e a arma foi apreendida.

O incidente ocorreu por volta da 1h20 (2h20 no horário de Brasília). As vítimas são uma jovem de 18 anos e dois homens, um de 19 anos e outro de 65 anos. Segundo a polícia, todas as pessoas feridas estão em condição estável e recebem atendimento hospitalar.

De acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque, a motivação do tiroteio pode ter sido uma discussão entre o adolescente e uma das vítimas. As investigações seguem em andamento para esclarecer o que levou ao disparo.

Segurança em Nova Iorque

Apesar do caso grave, o Departamento de Polícia de Nova Iorque destaca que a cidade registrou o menor número de tiroteios e vítimas da história nos primeiros sete meses do ano. Até julho, foram contabilizados 412 tiroteios e 489 vítimas, números que superam os mínimos históricos registrados em 2017 e 2018.

Casos recentes de violência armada em Nova Iorque

No entanto, episódios graves continuam a ocorrer na cidade. No fim de julho, um ataque a tiros em Midtown Manhattan deixou quatro mortos e feridos. Shane Tamura, de 27 anos, invadiu um prédio de luxo armado com um fuzil AR-15, abriu fogo e posteriormente tirou a própria vida. O tiroteio aconteceu na noite de 28 de julho no arranha-céu de 44 andares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

nova york Times Square tiroteio em nova york

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia fecha seis quarteirões em Nova York
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Polícia fecha seis quarteirões em Nova York
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Polícia fecha seis quarteirões em Nova York
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

Polícia fecha seis quarteirões em Nova York
Play

VÍDEO: TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante programa ao vivo

x