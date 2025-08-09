Adolescente provoca tiroteio na Times Square e deixa três feridos

Polícia fecha seis quarteirões em Nova York - Foto: Reprodução

Um tiroteio na famosa Times Square, em Nova Iorque, deixou três pessoas baleadas na madrugada deste sábado, 9, segundo informou o Departamento de Polícia da cidade. O atirador, um adolescente de 17 anos, está sob custódia e a arma foi apreendida.

O incidente ocorreu por volta da 1h20 (2h20 no horário de Brasília). As vítimas são uma jovem de 18 anos e dois homens, um de 19 anos e outro de 65 anos. Segundo a polícia, todas as pessoas feridas estão em condição estável e recebem atendimento hospitalar.

De acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque, a motivação do tiroteio pode ter sido uma discussão entre o adolescente e uma das vítimas. As investigações seguem em andamento para esclarecer o que levou ao disparo.

Segurança em Nova Iorque

Apesar do caso grave, o Departamento de Polícia de Nova Iorque destaca que a cidade registrou o menor número de tiroteios e vítimas da história nos primeiros sete meses do ano. Até julho, foram contabilizados 412 tiroteios e 489 vítimas, números que superam os mínimos históricos registrados em 2017 e 2018.

Casos recentes de violência armada em Nova Iorque

No entanto, episódios graves continuam a ocorrer na cidade. No fim de julho, um ataque a tiros em Midtown Manhattan deixou quatro mortos e feridos. Shane Tamura, de 27 anos, invadiu um prédio de luxo armado com um fuzil AR-15, abriu fogo e posteriormente tirou a própria vida. O tiroteio aconteceu na noite de 28 de julho no arranha-céu de 44 andares.