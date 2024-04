Aérea inglesa suspende voos para Tel Aviv por seis meses | A TARDE

A companhia aérea EasyJet anunciou que voos com origem ou destino em Tel Aviv, em Israel, estão suspensos até o dia 27 de outubro, um intervalo de seis meses. Segundo informações divulgadas pela imprensa da Inglaterra, a decisão ocorreu após ataque de drones e mísseis feito pelo Irã ao território de Israel, na última semana.

Desde semana passada, companhias aéreas começaram a anunciar mudanças em seus voos por consequência do aumento da tensão no Oriente Médio, que envolve a guerra na Faixa de Gaza e a escalada mais recente com a ofensiva do Irã.

Alguns voos foram redirecionados, o que pode ocasionar em aumentos no tempo das viagens. A companhia australiana Qantas divulgou que seus aviões estão mudando de rumo para evitar o espaço aéreo iraniano. Agora, os voos diretos Perth-Londres estão fazendo escala em Cingapura para compensar o gasto de combustível pelo desvio da região.

O Grupo Lufthansa, responsável por controlar as empresas Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss International Air Lines, também anunciou a suspensão temporária de voos para diversas cidades do Oriente Médio. As viagens para Tel Aviv, Arbil e Amã seriam retomadas nesta terça-feira. Os destinos Beirute e Teerã foram interrompidos até quinta-feira, 18.

A situação no Oriente Médio segue sendo avaliada pelas companhias aéreas, que estão em contato com as autoridades.