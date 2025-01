Aeronaves derrapam após pouso no Canadá e Noruega

Havia 77 pessoas a bordo, sendo que tripulação e passageiros sofreram ferimentos leves - Foto: Reprodução

O aeroporto internacional de Halifax, no leste do Canadá, foi fechado de forma temporária neste domingo, 29, após incidente com um avião da PAL Airlines, que operava em nome da Air Canada. A aeronave sofreu colapso no trem de pouso, o que fez a ter derrapado na pista.

A situação fez com que a tripulação a declarasse Mayday, código de emergência na aviação. Havia 77 pessoas a bordo. A tripulação e os passageiros sofreram ferimentos leves.

Depois que o trem de pouso principal esquerdo sofreu o colapso, a asa esquerda arrastou no solo, faíscas foram brevemente visíveis, também mencionadas pela torre, de acordo com o Avherald. O avião é um De Havilland Dash 8 produzido no Canadá, o qual foi evacuado.

Outro incidente foi registrado ainda no aeroporto Torp Sandefjord em Sandefjord, a 100 km de Oslo, capital da Noruega. Um Boeing 737-800 da companhia holandesa KLM com destino a Amsterdã teve uma falha hidráulica logo depois da decolagem, neste sábado, 28, em Oslo e realizou um pouso de emergência no aeroporto.

A operação foi realizada em segurança, porém o avião perdeu o controle durante a rolagem de pouso e derrapou na pista. Havia 182 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros. Não houve feridos.

Tanto o ocorrido no Canadá quanto na Noruega aconteceram após o acidente com um avião no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, dos 181 passageiros do voo da companhia aérea Jeju Air, 6 eram integrantes da tripulantes. Apenas duas pessoas sobreviveram.

Os sobreviventes não correm risco de morte e foram levados a hospitais da cidade de Mokpo. O voo vinha de Bangkok, capital da Tailândia. O avião da Jeju Air era do mesmo modelo do envolvido no acidente da KLM, um Boeing 737-800.