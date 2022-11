Alex Poatan nocauteia Adesanya e é campeão dos médios

A edição de número 281 do UFC, realizada neste sábado ,12, em Nova York (EUA), consagrou o brasileiro Alex Pereira, 35, o Poatan. Ele se tornou campeão do peso-médio (84 kg) ao nocautear no final da luta o rival Israel Adesanya, 33.



Agora, o brasileiro aguarda a organização definir quem vai ser seu adversário em sua primeira defesa de cinturão da categoria. Na empresa Glory desde 2021, o atleta segue invicto, com vitórias sobre Andreas Michailidis, Bruno 'Blindado', Sean Strickland e Israel Adesanya. O atleta já tinha disputado o pódio contra seu rival outras duas vezes e venceu.

A luta

No início, Poatan entrou com uma voadora. O nigeriano apostou nos chutes baixos e abalou o rival ao acertar um potente direto. O primeiro round seguiu com os atletas alternando chutes e socos, mas, na reta final, Adesanya aplicou um direto na têmpora de 'Poatan' e um cruzado.

No segundo round, Adesanya apostou nos jabs. O brasileiro também acertou socos no rival. Após saírem da grade, Adesanya aplicou um direto. Nos segundos finais do assalto, Alex surpreendeu e aplicou uma queda.

No terceiro round, Adesanya controlou Poatan no chão do início ao fim. No final da parcial, o nigeriano acertou um chute de cima para baixo. No quarto assalto, Adesanya equilibrou as ações e tomou a iniciativa do embate. O nigeriano acertou bons golpes e abriu vantagem na pontuação.

No quinto e último round, Poatan foi para o ataque, enquanto Adesanya buscava travar a luta. Após aplicar um chute, o nigeriano se desequilibrou. Logo depois, o brasileiro abalou Adesanya com um cruzado, acertou mais dois golpes e viu o rival cair. Depois, ainda aplicou uma sequência de cruzados e só parou de bater com a interrupção do juiz.

null Reprodução Twitter