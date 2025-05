Aluna exige fortuna de universidade por causa do ChatGPT e provoca debate

ChatGPT virou motivo de polêmica em universidade - Foto: Freepik

O ChatGPT tem feito parte da sociedade nos mais diversos setores, mas também virou motivo de polêmica na educação. Uma aluna decidiu exigir que a universidade em que estuda devolva um dinheiro gasto em mensalidade ao descobrir que o professor utiliza a inteligência artificial.

Ella Stapleton, que está no último ano do curso de Negócios da Northeastern University, em Boston (EUA), pediu a devolução de $ 8 mil (aproximadamente R$ 45 mil) em mensalidade.

A decisão, segundo informações do The New York Time, ocorreu depois que descobriu que o seu professor usa ChatGPT na elaboração de materiais de ensino, sem qualquer aviso aos alunos.

A mulher alega ter se sentido enganada e citou o alto custo do curso, além de falar do desejo por uma formação ministrada por especialistas humanos.

Stapleton também ressaltou a incoerência entre a prática do professor e as diretrizes do curso, que rejeitam o uso de IA.

Descoberta de utilização de ChatGPT

A aluna informou que a desconfiança veio após a percepção de padrões suspeitos nos conteúdos colocados dentro da sala de aula: erros frequentes, linguagem genérica e imagens visivelmente alteradas

A estudante conseguiu a confirmação quando encontrou comandos típicos de geração por IA no material distribuído.

O professor Rick Arrowood, que está no centro da polêmica, admitiu ter utilizado diversas plataformas de IA para montar suas apresentações, redigir anotações e fornecer comentários aos estudantes.

Universidade decide sobre situação

Em comunicado divulgado à imprensa norte-americana, a Northeastern University declarou apoiar o uso ético e responsável da IA em diferentes áreas do ensino. A instituição salientou da importância de que os conteúdos sejam devidamente revisados e creditados.

A universidade rejeitou o pedido feito pela aluna, que apresentou uma queixa formal à instituição, solicitando a devolução dos valores referentes à disciplina.

Apesar disso, o debate provocado pela aluna tem chamado a atenção na instituição.