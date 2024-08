Americana monta plano para tomar mansão de Elvis Presley e é presa

- Foto: Mandel Ngan / AFP

Uma mulher de 53 anos, identificada como Lisa Jeanine Findley, foi presa após ser acusada de orquestrar uma tentativa extorquir a família Presley, no estado do Tennesee, nos Estados Unidos.

De acordo com a mídia estadunidense, Lisa ameaçou executar fraudulentamente uma hipoteca sobre Graceland, atração turistica que foi a casa de Elvis na cidade Memphis.

"A ré orquestrou um esquema para realizar a venda fraudulenta de Graceland, alegando falsamente que a filha de Elvis Presley havia oferecido o marco histórico como garantia de um empréstimo que ela não conseguiu pagar antes de sua morte", disse Nicole M. Argentieri, procuradora-geral adjunta principal do Departamento de Justiça.



Lisa usava, ainda, outros nomes. Entre eles, Lisa Holden, Lisa Howell, Gregory Naussany, Kurt Naussany, Lisa Jeanine Sullins e Carolyn Williams.

Segundo informações divulgadas, a criminosa afirmava que Lisa Marie Presley, filha única de Elvis, falecida em janeiro de 2023, havia pedido emprestados, em 2018, 3,8 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões, em cotação da época) de uma empresa chamada Naussany Investments, colocando Graceland como garantia do empréstimo, e depois não pagou a dívida contraída.

"Findley supostamente inventou os documentos do empréstimo, nos quais falsificou as assinaturas da filha de Elvis Presley e de um tabelião público do estado da Flórida", informou o Departamento de Justiça.