Antes de receber injeção letal, homem de declara à mãe: "Eu te amo"

Emmanuel Littlejohn, de 52, foi executado por injeção letal em Oklahoma, nos Estados Unidos, neste quinta-feira, 26. A execução aconteceu na Penitenciária Estadual de Oklahoma.

Ele foi condenado pelo assassinato de Kenneth Meers, de 31 anos, durante um assalto a uma loja de conveniência em 1992. Segundo a agência de notícias Associated Press, o homem estava acompanhado da mãe e da filha e antes de ser morto teria se declarado à mãe, Ceily Mason.

Littlejohn: Mãe, você está bem?

Ceily: Estou bem.

Littlejohn: Tudo vai ficar bem. Eu te amo.

O conselheiro espiritual de Emmanuel, o reverendo Jeff Hood, também estava dentro da câmara da morte e orou por ele durante o processo, que durou 17 minutos.

Durante o depoimento em vídeo ao Pardon and Parole Board, o suspeito pediu desculpas à família da vítima do assassinato que o levou à prisão, mas negou ter disparado o tiro fatal. Littlejohn é o terceiro detento de Oklahoma condenado à morte este ano e o 14º desde que o estado retomou as execuções em 2021 após um hiato de mais de seis anos.