Antigos citas faziam couro com pele humana, diz estudo | A TARDE

Os citas, descritos pelo historiador grego Heródoto como um povo feroz e sanguinário, utilizaram a pele humana para convecção de objetos de couro, especificamente aljavas para armazenar suas flecha, segundo um estudo publicado na revista PLOS One.

A pesquisadora Luise Ørsted Brandt, da Universidade de Copenhague, liderou uma equipe de arqueólogos que analisou fragmentos de couro de sítios de enterro situados no sul da Ucrânia.

A pesquisa revelou que a maioria das amostras provém de espécies domesticadas, como ovelhas, cabras, gado e cavalos, enquanto as peles mais finas eram de animais selvagens como raposas, esquilos e felinos. No entato, duas amostras excepcionais, relacionadas com aljavas, foram identificadas como de origem humana.

A pesquisa sugere que nem toda a aljava era feita de pele humana, mas partes específicas dela poderiam incorporar esse material. Isso pode indicar que os guerreiros citas personalizavam suas aljavas com os materiais disponíveis, destacando os mais raros em posições visíveis.

Os citas eram conhecidos por seu estilo de vida nômade e guerreiro, dominando a estepe euroasiática de cerca de 700 a.C. a 300 a.C. Embora esse modo de vida tenha deixado poucos vestígios arquitetônicos, os objetos em seus túmulos funerários elaborados fornecem um registro arqueológico rico.

Além das histórias de Heródoto, o estudo de restos de couro, através de técnicas modernas capazes de analisar proteínas, revelou novas dimensões da economia cita relacionada à utilização da pele de animais e, ocasionalmente, humana.

“Muitos citas até fazem roupas para usar com esses escalpos, costurando-os como se fossem casacos de pele”, escreveu Heródoto. “Muitos também tiram a pele, com unhas e tudo, da mão direita de seus inimigos mortos, e fazem coberturas para suas aljavas; a pele humana era, como se viu, espessa e brilhante, a pele mais brilhante e mais branca de todas, uma poderia dizer. Muitos também arrancam a pele de todo o corpo e carregam-na a cavalo esticada sobre uma moldura de madeira.”

A existência dos citas e suas práticas não se resumem apenas aos relatos de violência. Eles estavam situados estrategicamente entre as comunidades fixas da Europa e da Ásia, desempenhando um papel crucial na difusão de idiomas, mercadorias, tecnologias, ideologias e até doenças entre dois mundos distintos.

Existem também indícios de que alguns grupos citas adotaram um estilo de vida mais agrário, e o estudo de seus artefatos de couro ilumina nosso entendimento sobre as espécies animais que eles criavam e utilizavam, juntamente com as tecnologias empregadas.

A descoberta de aljavas parcialmente compostas por pele humana prova que, ao menos em parte, a narrativa de Heródoto tem fundamento, e ao mesmo tempo, abre caminho para uma compreensão ampliada das técnicas econômicas e culturais dos citas.

“Nossos resultados nos ajudam a começar a olhar para a economia da exploração animal cita – não apenas para alimentos, fibras, tração e equitação, mas também para o material mais essencial, mas raramente considerado – o couro”, escrevem eles em seu artigo.