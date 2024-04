Aos 111 anos, britânico se torna o homem vivo mais velho do mundo | A TARDE

Um britânico de 111 anos se tornou o homem vivo mais velho do mundo e disse que a única dieta que segue é comer peixe com batatas fritas todas as sextas-feiras. John Alfred Tinniswood contou ainda que segredo da sua longa vida é “pura sorte”.

"Eu como o que me dão e todo mundo também. Não tenho uma dieta especial. Se você bebe demais, come demais ou anda demais, se faz alguma coisa demais, acabará sofrendo", comentou.



De acordo com O Globo, o idoso obteve o título de homem mais velho do mundo depois que Gisaburo Sonobe, do Japão, de 112 anos, morreu em 31 de março. Ao Guinness World Records, Tinniwood disse: “Ou você vive muito ou vive pouco e não pode fazer muito a respeito”.

O britânico é bisavô, nasceu em Liverpool e agora mora em uma casa de repouso em Southport. Ele viveu as duas guerras mundiais e é o veterano masculino sobrevivente mais velho da Segunda Guerra Mundial, já que trabalhou em uma função administrativa para o Corpo de Pagamento do Exército.

Desde que completou 100 anos, em 2012, ele recebeu um cartão de aniversário da Rainha Elizabeth durante todos os anos até o falecimento dela.

Tendo se tornado o homem mais velho do Reino Unido em 2020, Tinniswood não se incomoda com seu novo status de homem mais velho do mundo. "Não faz nenhuma diferença para mim", disse.

Dando conselhos às gerações mais jovens, ele disse: "Faça sempre o melhor que puder, quer esteja aprendendo algo ou ensinando alguém [...] Dê tudo que você tem. Caso contrário, não vale a pena se preocupar", afirmou.

Tinniswood ainda consegue realizar a maioria das tarefas diárias de forma independente. Ele sai da cama sem ajuda, ouve rádio para acompanhar as notícias e ainda administra suas próprias finanças.

Quando questionado sobre como o mundo ao seu redor mudou ao longo de sua vida, Tinniswood disse: “O mundo, à sua maneira, está sempre mudando [...] É uma espécie de experiência contínua… Está melhorando um pouco, mas ainda não muito. Está indo no caminho certo", pontuou.

Ele conheceu a esposa, Blodwen, em um baile em Liverpool e o casal passou 44 anos juntos antes de ela morrer em 1986.