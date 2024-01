Após 52 anos, rainha da Dinamarca abdica do trono; entenda | A TARDE

Após 52 anos de reinado, a rainha Margrethe II da Dinamarca anunciou neste domingo, 31, que abdicará do trono em 14 de janeiro. Aos 83 anos, a rainha reina na Dinamarca desde 1972, sendo a monarca mais longeva da Europa desde a morte de Elizabeth II, em setembro de 2022.

A monarca informou que deixaria o seu lugar no trono para o seu filho maia velho, o príncipe herdeiro Frederik, de acordo com informação divulgada pelo UOL, com base na AFP.

A rainha teria explicado em seu discurso anual de Ano Novo que a cirurgia nas costas que ela passou em fevereiro alimentou seus pensamentos sobre a necessidade de seguir em frente.

Além de Frederick, a rainha tem outro filho mais novo, Joaquim da Dinamarca, sexto na linha de sucessão ao trono.