Após acidente, 68 mil passageiros cancelaram passagens na Jeju Air

Causa do acidente com avião da Jeju Air ainda não foi divulgada - Foto: AFP

Cerca de 68 mil passageiros cancelaram suas passagens aéreas da companhia Jeju Air após o acidente que deixou 179 mortos na Coréia do Sul no último domingo, 30.

De acordo com a agência de notícias AFP, mais de 34 mil passagens canceladas eram internacionais, enquanto as outras 33 mil eram domésticas. Em resposta, a companhia sul-coreana atribuiu os cancelamentos “à situação atual”, mas não identificou mudanças bruscas na compra de passagens.

Além disso, as ações da Jeju Air caíram 15% nesta segunda-feira, 30, segundo a agência. Este é o primeiro acidente aéreo com mortos na história da companhia, fundada em 2005.

O avião da companhia sul-coreana Jeju Air saiu da pista na noite do último sábado, 28, no horário de Brasília e manhã de domingo, 29, na Coreia do Sul) ao tentar pousar no Aeroporto Internacional de Muan, no Condado de Muan, Coréia do Sul.

A aeronave levava 737-800 estava com 181 a bordo, sendo 175 passageiros e 6 tripulantes. De acordo com as autoridades, 179 pessoas morreram e duas foram resgatadas com vida, essas estavam na parte traseira do avião. A aeronave havia decolado de Bangkok (Tailândia) em direção a Muan, onde a tripulação identificou um problema no acionamento dos trens de pouso.

Imagens que circulam nas redes mostram que o avião da Jeju Air estava com o trem de pouso recolhido durante o pouso e tocou o solo com a barriga. É possível ver nos vídeos, que a aeronave não conseguiu reduzir a velocidade, e bateu contra um muro já fora da pista e explodiu. A causa do acidente ainda não foi divulgada.