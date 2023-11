Após ameaça de bomba, Casa Rosada é isolada neste domingo | A TARDE

A Casa Rosada, sede do governo argentino em Buenos Aires, foi isolada neste domingo, 22, após uma ameaça de bomba. O caso acontece em meio ao dia de eleição presidencial no país. A situação gerou um alerta da polícia local a poucos minutos do fechamento das urnas.

A ameaça de bomba foi comunicada por telefone, conforme informou as autoridades, até o momento, a existência do artefato não foi confirmada.

“A brigada de explosivos está trabalhando agora”, disse em comunicado à imprensa local a Polícia Federal Argentina (PFA).

As informações preliminares dão conta de que uma chamada para o 911, uma pessoa disse ter colocado uma bomba em Balcarce 50, sede do Poder Executivo Nacional. Após a notícia, a ligação foi interrompida.