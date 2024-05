Após queda de ações da Tesla, Musk vê fortuna cair US$ 64,8 bilhões | A TARDE

O empresário sul-africano, Elon Musk, de 52 anos, viu o seu patrimônio cair US$ 64,8 bilhões (R$ 334 bilhões) desde o início de 2024. Tal situação ocorre em virtude da queda das ações da Tesla.

Segundo o índice da Bloomberg, Musk acumula US$ 164 bilhões (R$ 854 bilhões), mas em janeiro eram US$ 229 bilhões (R$ 1,2 trilhão). O empresário possui negócios nos segmentos de carros elétricos, painéis solares, desenvolvimento de foguetes e satélites, implantes de chips cerebrais e redes sociais

Musk está à frente da Tesla, fabricante de carros mais valiosa do mundo, com cerca de 13% dos papéis da empresa, segundo documentos da SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos.

As ações da montadora, entretanto, se desvalorizaram 49% desde o pico de US$ 281 (R$ 1.451) registrado em julho do ano passado. A receita da empresa tev queda de 9% no primeiro trimestre com queda nas vendas, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 23.

"O valor da Tesla estava completamente inflacionado, não fazia qualquer sentido a empresa valer 10 vezes mais do que a General Motors", diz Bruno Corano, fundador da Corano Capital.

A única empresa de Musk em atividade no Brasil é a SpaceX, que fornece serviço de internet via satélite Starlink desde fevereiro de 2022.