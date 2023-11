Aquecimento global pode provocar extinção de insetos, diz estudo | A TARDE

Entre o grupo de animais mais afetados pelas mudanças climáticas por serem pequenos e não conseguirem regular a própria temperatura corporal, os insetos podem ser extintos com o aumento do aquecimento global.



A perda, fragmentação e mudança de habitat, são responsáveis pelo declínio dos insetos, assim como a poluição química e orgânica. As alterações climáticas amplificam esses outros fatores.

No entanto, uma pesquisa feita pelo cientista William Laurence, da Universidade James Cook, da Austrália, publicada em 2022, diz que o um “apocalipse de insetos” pode ter efeitos radicais no ambiente, assim como reduzir a capacidade da humanidade de construir um futuro sustentável.

De acordo com o estudo, os insetos desempenham um papel importante na biodiversidade, prestando serviços ao meio ambiente, como polinização, controle de pragas e reciclagem de nutrientes.

O Brasil tem enfrentado ondas de calor desde o início de novembro causadas pelo aumento da intensidade do aquecimento global. Em São Paulo, a sensação térmica passou de 40°C. Uma fã de Taylo Swift chegou a passar mal, foi levada para o hospital, mas não resistiu, por causa do calor. No Rio de Janeiro, houve registros de sensação térmica de 59°C no Rio de Janeiro.

Lawrence diz que as mudanças climáticas representam uma ameaça de curto prazo para os insetos, com consequências a longo prazo para os ecossistemas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura diz que 75% das culturas que alimentam o mundo dependem de alguma forma de polinização de insetos. A falta dos insetos pode acabar com espécies como café, maçãs, amêndoas, tomates, entre outros.

Com o desaparecimento da espécie, e também de algumas plantas, herbívoros, como coelhos e veados, também passariam fome e, por consequência, seriam extintos.