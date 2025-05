Área restrita: confira itens curiosos que são proibidos em aviões

Confira itens improváveis que são proibidos - Foto: SHIRLEY STOLZE

Muitas pessoas planejam viagens até meses antes de irem ao aeroporto para que nada dê errado, porém, um pequeno descuido e o estresse pode começar antes mesmo do embarque no avião, pois alguns itens, mesmo que pareçam inofensivos, são proibidos de embarcar.

Confira alguns objetos comuns que são proibidos em voos:

Cigarros eletrônicos:

Um item que vem se tornando muito comum nos últimos tempos, cigarros eletrônicos são proibidos de serem transportados em bagagens despachadas. Porém, para bagagens de mão, o assunto é diferente, já que em voos nacionais, seu transporte é legalizado conforme orientação da Anvisa, mas para o caso de voos internacionais com destino ao Brasil eles são proíbidos.

Acordo também proíbe importação | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Lâminas de barbear:

Sendo um item muito comum para o trato estético das pessoas, as lâminas de barbear são proibidas de embarcar nos aviões como bagagem de mão, e por se tratarem de um item de uso de higiene, muitas vezes pode passar batido quando estamos montando as malas.

Insulina e caneta de aplicação de insulina

Neste caso, estes itens não são proibidos em bagagens despachadas, porém caso levados na bagagem de mão, podem causar uma leve confusão, já que em voos internacionais seu embarque é mais burocrático, visto que, caso o recipiente possua mais de 100 ml ele pode ser barrado caso o passageiro não esteja com a devida prescrição médica, seja ela digital ou física ou se for uma quantidade maior do que a necessária para o tempo de voo. Caso os dois requisitos sejam cumpridos, seu transporte é legal.

Mesmo não sendo ilegal, o transporte de insulina pode ser complicado | Foto: Otávio Silveira/SAÚDE é Vital

Celular Samsung Galaxy Note 7

Este modelo em específico de telefone celular é proibido de ser transportado em um avião por conta do risco de explosões e incêndios que sua bateria oferece. Levar um desses aparelhos em um voo aos Estados Unidos pode gerar uma multa de até US$ 179.933 e 10 anos de prisão.

Celular Galaxy Note 7 é proibido de ser levado em aviões | Foto: Divulgação | Samsung

Medicações

Nenhum medicamento tem restrição para o embarque em si, porém vários remédios que são dados como legais no Brasil, podem ser tratados como ilegais em outros países, veja alguns deles: Dipirona, Nimesulida, Ritalina e Rivotril. O conselho para o transporte dessas medicações é, leve a receita médica, levar os remédios em sua embalagem original, sendo válido até levar uma tradução de uma guia explicando o motivo do uso do remédio. Porém em alguns casos onde o embarque do medicamento é estritamente proibido, sendo impossível o embarque sem o descarte prévio.