Argentina e a Índia assinaram acordo produção de lítio | A TARDE

A Argentina e a Índia assinaram um acordo para realização da produção de lítio, o país asiático adquiriu direitos de exploração do metal, em seu primeiro acordo do tipo no exterior, que visa reduzir a dependência da China na obtenção do metal verde. As informação são da AFP.

O ministro indiano do Carvão e Minas, Pralhad Joshi, indicou que o acordo "histórico" de 24 milhões de dólares (cerca de 120 milhões de reais) garantirá "uma rede de abastecimento resiliente e diversificada para materiais críticos e estratégicos".

O lítio é um componente chave em baterias de armazenamento de energia e veículos elétricos.

Argentina, Chile e Bolívia formam o que os analistas chamam de "triângulo do lítio", uma área que pode conter mais da metade do lítio do mundo, segundo especialistas.

O acordo para cinco blocos foi assinado pela estatal Khanij Bidesh Índia e pela estatal argentina Camyen SE na província de Catamarca, fonte de alguns dos maiores depósitos de lítio da Argentina.

A Índia é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa e busca alcançar a neutralidade de carbono até 2070.

Como potência econômica que mais cresce no mundo, a Índia importou 33 milhões de dólares (165 milhões de reais) em lítio em 2022 e 2023, segundo o governo.

Mais de dois terços foram importados da China.

"O projeto ajudará a Índia a fortalecer o abastecimento de lítio enquanto desenvolve a mineração e os setores de derivados do lítio", disse Joshi na rede social X.

A Índia encontrou os seus primeiros depósitos de lítio em Jammu e Caxemira no ano passado, com reservas estimadas em 5,9 milhões de toneladas.