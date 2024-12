Assassino de CEO: Polícia divulga fotos mostrando rosto do suspeito

- Foto: Departamento de Polícia da Cidade de Nova York

Autoridades americanas divulgaram possíveis imagens do rosto do suspeito sem máscara facial pouco antes do tiroteio fatal que levou à morte Brian Thompson, presidente-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, do lado de fora de um hotel em Midtown, Manhattan.

As câmeras capturaram ainda ao momento em que o atirador, que estava vestido de preto e usando uma mochila cinza, atravessava a rua e caminhava até Thompson. Ele parecia calmo enquanto levantava uma arma, atirava várias vezes e depois ia embora.

De acordo com a ABC News, as palavras "negar", "defender" e "depor" foram encontradas escritas em cápsulas de balas descobertas na cena,

Na quarta-feira, câmeras dentro de um Starbucks a dois quarteirões da cena do crime que o atirador visitou minutos antes do tiroteio capturaram seu rosto parcialmente escondido. Outras mostraram o atirador esperando por Thompson e, em seguida, o gravaram fugindo de bicicleta para o Central Park, onde desapareceu.

Leia também:

>> Grupos do novo Mundial de Clubes são definidos em sorteio da Fifa

>> Atleta baiana representa o estado no Sul-Americano de Ginástica Rítmica

>> Vereador de Paripiranga é condenado por homicídio de médico

No final da quarta-feira, a polícia havia divulgado pelo menos cinco imagens do suspeito, mas não havia anunciado uma prisão. Eles não identificaram o atirador nem indicaram um motivo.

Após os ataques de 11 de setembro, o Departamento de Polícia, com a ajuda do governo federal, investiu recursos na expansão de suas capacidades de vigilância. A cidade de Nova York agora tem um vasto sistema de câmeras, públicas e privadas, que a polícia pode vasculhar para localizar pessoas.