Assembleia da ONU aprova reconhecimento da Palestina | A TARDE

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou por 143 votos a favor e nove contrários, nesta sexta-feira, 10, uma resolução que reconhece o direito da Palestina se tornar membro pleno da entidade e concede "novos direitos e privilégios” aos palestinos.

O texto pede que o Conselho de Segurança da ONU aprove que a Palestina se torne o 194º membro das Nações Unidas. No mês passado, os Estados Unidos já vetaram uma resolução que concebia o direito à Palestina por ser contra o reconhecimento sem um acordo definitivo com Israel.

Na sexta, o embaixador dos EUA na ONU, Robert Wood, disse que os EUA seguem favoráveis à criação de um estado palestino -- algo que o presidente do país, Joe Biden, tem defendido constantemente.

A Palestina é membro "observador" da ONU desde 2012, mas ambiciona o título de membro pleno para participar das instâncias mais importantes das Nações Unidas. Na prática, isso também implicaria o reconhecimento internacional do Estado palestino.

"Colonização e ocupação não são nosso destino, nos foram impostas. Votar pela existência da Palestina é um investimento na paz", disse o representante palestino na ONU, Riyad Mansour, antes da votação na Assembleia Geral.

O embaixador israelense Gilad Erdan, no entanto, acusou as Nações Unidas de "abrir a porta para terroristas", em referência ao Hamas. "Esse dia será lembrado com infâmia, vocês estão rasgando a Carta da ONU com suas mãos", salientou.

