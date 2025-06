Assentos de avião para viajar 'em pé' podem virar realidade logo

Na busca por maior lucro com o aumento do número de passageiros nos aviões, as companhias aéreas estudam a implantação de um novo modelo de 'assentos', que fará com que o passageiros viajem apoiados, sem necessariamente estarem sentados. A novidade pode começar a ser usada em voos comerciais já a partir de 2026, segundo o Daily Mail.

O projeto já passou por testes de segurança e pode se tornar realidade em aviões de baixo custo, com tarifas reduzidas e mais passageiros a bordo. Apesar disso, por enquanto nenhuma empresa confirmou oficialmente que adotará os novos assentos. Rumores colocam a americana Spirit como uma das prováveis interessadas.

A apresentação do projeto aconteceu em 2018 pela empresa italiana Aviointeriors, durante a feira Aircraft Interiors Expo, realizada em Hamburgo, na Alemanha. Os novos assentos foram chamados de Skyrider 2.0.

