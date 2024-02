Asteroide passou perto da Terra durante o Carnaval | A TARDE

Um asteroide do tamanho de um fusca se aproximou da terra na madrugada desta segunda-feira, 12, durante o Carnaval. Identificado como 2024 CYI, o fenômeno esteve a uma distância de 121 mil quilômetros do planeta,mas não apresentou risco de colisão.

Segundo informações, o asteroide apresentava cerca de 3,8 metros a 8,4 metros de diâmetro. Ele foi classificado como inofensivo, mas incluído no grupo de objetos que se aproximaram da Terra. A categoria engloba corpos rochosos a até 195 milhões de quilômetros do Sol.

Atualmente,existem 600 mil asteroides conhecidos no Sistema Solar. Cerca de 20 mil estão próximos à órbita terrestre. Na semana passada, um asteroide do tamanho de um estádio de futebol se aproximou da terra. Diante do tamanho e proximidade, a Nasa não monitorou durante a aproximação.