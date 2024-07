Astronautas ficam ‘presos’ no espaço e sem previsão de retorno à Terra

Lançamento da Starliner - Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

Dois pilotos participaram do lançamento do primeiro voo tripulado da espaçonave Starliner, da Boeing, que foi realizado com sucesso no dia 5 de junho deste ano, com destino a Estação Espacial Internacional (ISS). Apesar do momento de alegria pela missão cumprida, em primeiro momento, a volta dos pilotos já foi adiada três vezes. O planejamento inicial para a missão era de oito dias, com os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams retornando para a Terra no dia 12.

O pouso mais recente estava para a quarta-feira, 26. No entanto, a NASA informou que o cronograma foi ajustado novamente, desta vez sem uma data de retorno definida.

Justificativa

Ainda segundo a NASA, o novo adiamento foi feito para a investigação de problemas nos propulsores e vazamentos de hélio na espaçonave.

“Estamos deixando os dados orientarem nossa tomada de decisão em relação ao gerenciamento dos pequenos vazamentos no sistema de hélio e ao desempenho dos propulsores que observamos durante o encontro e a atracação”, afirmou o gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA, Steve Stich.

Apesar dos problemas, a Boeing e a Nasa, parceira da missão, afirmam que os astronautas não estão presos e que as dificuldades técnicas enfrentadas não ameaçam a missão ou a equipe.

O lançamento da Starliner aconteceu em 5 de junho, na estação de Cape Canaveral, na Flórida, Estados Unidos.