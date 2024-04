Ataque a tiros em casa de shows na Rússia deixa mortos e feridos | A TARDE

Um ataque a tiros no Crocus City Hall, no distrito de Krasnogorsk, na Rússia, deixou mortos e feridos nesta sexta-feira, 22. Segundo a agência Tass, a banda “Picnic” fazia um show.

O veículo de comunicação informou ainda que 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

Ao menos cinco pessoas com roupas camufladas abriram fogo com metralhadoras no local. Vídeos publicados em redes sociais exibem uma multidão tentando escapar de um salão de uma forma caótica quando ouve-se tiros.

Ainda segundo a Tass, há relatos de que o edifício que foi palco do incidente ainda registrou uma explosão e em seguida pegou fogo. Cerca de um terço da construção foi engolida pelas chamas, e a sua laje está completamente tomada pelo incêndio.

O governador regional afirmou que mais de 70 ambulâncias estão no local, e o aeroporto Vnukovo, em Moscou, anunciou um reforço nas medidas de segurança.