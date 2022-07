Ataque a tiros em Orlando deixa ao menos 7 feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros na região central de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo, 31. A polícia local disse que o autor dos disparos ainda não foi identificado.

O caso aconteceu após uma “grande briga” por volta das 3h do horário de Brasília, quando bares e restaurantes de Wall Street Plaza e South Orange Avenue estavam fechando. A polícia afirma que a investigação continua ativa e pede para que testemunhas prestem depoimento.

Os 7 feridos apresentam “condições estáveis” de saúde. Destes, 6 foram levados para um hospital local, o ORMC (Orlando Regional Medical Center), e o outro se dirigiu por conta própria até uma unidade de saúde próxima, a Advent Health. O chefe do departamento da polícia de Orlando, Eric Smith, afirmou a jornalistas que “espera que todos [os feridos] sobrevivam”.

As medidas de segurança da região foram reforçadas e a polícia trabalha com o comércio local para checar se há vídeos do momento dos disparos para ajudar nas investigações.