TERRORISMO

Ataque com explosivos deixa 5 mortos e 36 feridos perto de base militar

Explosão em Cali, na Colômbia, é classificada como ataque "narcoterrorista" por prefeito

Por AFP

21/08/2025 - 18:54 h
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa -

Um ataque com explosivos nesta quinta-feira, 21, deixou pelo menos cinco mortos e 36 feridos perto de uma base aérea na cidade de Cali, a terceira mais populosa da Colômbia, segundo um balanço atualizado pela prefeitura.

O prefeito Alejandro Eder qualificou a explosão como um "ataque narcoterrorista" no qual foi utilizado um caminhão carregado de explosivos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, pessoas feridas no chão e gente fugindo desesperada em meio ao som de alarmes e gritos perto da base da Escola Militar de Aviação Marco Fidel Suárez.

Tags:

ataque Colômbia explosivos

